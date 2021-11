Compromís X La Seu demana que es congeli l’IBI i la taxa d’ocupació de la via pública

Compromís X La Seu ha anunciat aquest dijous que ha presentat al·legacions a les ordenances fiscals, que actualment es troben en exposició pública després que es van aprovar provisionalment al ple de l’Ajuntament urgellenc del passat 4 d’octubre. El grup municipal demana que es congeli l’Impost de Béns Immobles (IBI) i la taxa d’ocupació de la via pública, que paguen bars, restaurants i parades del mercat.

Pel que fa a l’IBI, el portaveu de Compromís, Joan Barrera, ha expressat el rebuig a l’actualització de l’impost amb un increment de l’IPC interanual, que en aquest cas serà del 3,3% (d’agost de 2020 a agost de 2021). Barrera ha manifestat que aquest índex està “disparat” a causa de la pujada del preu del combustible i l’electricitat, i ha indicat que no és convenient utilitzar-lo perquè “afecta tothom, no només als rics” i tenir-lo en compte suposa “una pèrdua de poder adquisitiu per als ciutadans, ja que no veuran augmentat el seu sou de la mateixa manera”.

Compromís també divergeix en l’aplicació de la taxa d’ocupació de la via pública, que el plenari va acordar que entre gener i maig seria inexistent (0%) i que els set mesos restants se’n pagués el 50% per compensar la reducció d’activitat que hi ha hagut per les restriccions del Procicat. Joan Barrera defensa que no es cobri l’impost per “ajudar” els negocis en un moment en què es comencen a reactivar després dels confinaments comarcals, municipals i els controls de cabuda, però en el qual han de fer front encara a les conseqüències econòmiques de la pandèmia.

Signatures de restauradors i paradistes

Compromís X La Seu ha annexat juntament amb les al·legacions l’aval de 43 signatures de propietaris de bars i restaurants, i de 38 firmes de paradistes del mercat setmanal de la ciutat, que se sumen a la petició que la taxa no s’apugi. Per Joan Barrera, “ara és el moment que l’Ajuntament, l’administració més propera al ciutadà, faci costat a la població i no s’incrementin els impostos”. I ha afegit: “No pot ser que tinguem unes taxes tan altes amb uns serveis que tampoc són res de l’altre món”.