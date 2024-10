“Compromís” reclama la neteja de les àrees de contenidors a Montferrer i Castellbò

Isabel Perera, al costat d’una illa de contenidors a Montferrer i Castellbò (RàdioSeu)

El grup municipal de Compromís a l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò considera que hi ha “deixadesa i abandó des de fa mesos” al voltant dels punts d’escombraries del municipi, que gestiona la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet. La portaveu del grup, Isabel Perera, en culpa “la inacció del govern municipal”, la qual creu que “arriba ja a límits inacceptables”.

En un comunicat, Compromís X Montferrer ha dit que en municipis com aquest, “on la natura i l’entorn són un privilegi”, cal “tenir encara més cura en qüestions tan bàsiques com són la neteja i la salubritat dels carrers”. Isabel Perera ha volgut “denunciar el mal condicionament de les fustes de les tanques dels contenidors” i “la brutícia i els vidres que s’acumulen al voltant de les illes de contenidors”.

La regidora socialista ha adreçat un conjunt de preguntes a l’equip de govern en les quals demana “que s’aclareixi les competències” perquè, tot i que admeten que “els contenidors en qüestió són responsabilitat de la Mancomunitat”, entenen que “l’Ajuntament és qui ha de vetllar per l’entorn dels mateixos” i perquè “estiguin en condicions i siguin accessibles”.

Finalment, Perera també lamenta que han trobat “un vehicle abandonat i en un estat lamentable en una zona escolar”, cosa que veu com “un perill per als nostres joves i infants”. Per tot plegat, la representant de l’oposició exigeix “una actuació ràpida de retirada d’elements perillosos i la neteja i manteniment dels entorns dels contenidors de brossa”. L’equip de govern municipal (Junts) no ha fet de moment valoracions d’aquesta reclamació.