Commemoració del Dia Mundial Contra el Càncer a la Seu

Banderoles per a commemorar el Dia Mundial Contra el Càncer (Fotos: Associació Contra El Càncer Alt Urgell)

La Seu d’Urgell se suma novament a la commemoració del Dia Mundial Contra el Càncer, que tindrà lloc dimarts vinent, 4 de febrer. L’Associació Contra el Càncer Alt Urgell promou diverses accions per a sensibilitzar la ciutadania sobre la malaltia, una de les principals causes de mort tant a Catalunya com a l’Estat espanyol. L’acte central de la jornada serà la il·luminació de color verd de la façana de l’Ajuntament urgellenc, ubicat a la plaça dels Oms. L’encesa, oberta a tothom, es durà a terme a les 8 del vespre. Les persones assistents portaran unes banderoles que han elaborat pacients i voluntàries per a l’ocasió.

Precisament, durant aquests dies també s’estan repartint banderoles als establiments i botigues de la Seu d’Urgell. L’objectiu és que posteriorment es comparteixin fotografies a les xarxes socials per a donar visibilitat al Dia Mundial.

Així mateix, en el marc de la commemoració, divendres 14 de febrer, a la Sala de la Immaculada, tindrà lloc una xerrada en què explicarà el seu testimoni una persona que ha patit càncer de pulmó.





Importància de la prevenció

El Dia Mundial Contra el Càncer va ser instaurat per l’Organització Mundial de la Salut per a exposar a la ciutadania què suposa aquesta malaltia, i per a poder avançar en la prevenció, la detecció precoç i en el seu tractament.

Els experts asseguren que l’any 2030 el càncer, en les seves moltes varietats, afectarà una de cada 3 dones i un de cada 2 homes. Per a augmentar les possibilitats de sobreviure, es treballa en tres eixos principals, el primer dels quals és la prevenció. En aquest punt, l’Associació contra el Càncer incideix en la importància que té evitar el consum de tabac i l’exposició al fum del tabac. La segona prioritat són els diagnòstics, per tal de detectar els tumors en aquells períodes en què encara poden tenir un pronòstic favorable, mitjançant els cribratges de pulmó, còlon o cèrvix. Finalment, el tercer gran eix és la recerca oncològica i l’accés a resultats. Mentre s’intenta avançar en aquests objectius, se segueix treballant per a donar suport als malalts i les seves famílies.





Campanya “Tots contra el càncer”

L’AECC fa una crida a tots els actors socials i administracions per a unir-se per tal d’alleujar l’impacte del càncer, que afecta la vida laboral de persones diagnosticades, familiars i empreses. Per això, l’AECC promou la iniciativa ‘Tots contra el càncer’, que cerca conscienciar i mobilitzar la societat espanyola per a col·laborar en projectes de prevenció, investigació, atenció i divulgació. Aquesta acció té més importància que mai en la lluita contra aquesta malaltia amb l’objectiu d’assolir una taxa de supervivència del 70% per a l’any 2030, que actualment és del 51%.