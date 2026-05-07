Comencen les reunions informatives sobre l’Acord de gestió de fronteres i l’EES amb els sectors implicats

El Govern ha iniciat aquest dijous una ronda de reunions informatives per a explicar als diferents sectors les implicacions de la pròxima entrada en vigor de l’Acord sobre la gestió de fronteres signat amb la Unió Europea i del desplegament del nou sistema europeu Entry/Exit System (EES). La primera trobada celebrada aquesta tarda de dijous a la seu del Ministeri de Justícia i Interior amb representants de les associacions de residents peruans, colombians i argentins, ha comptat amb la participació de la ministra d’Interior, Ester Molné; la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor; el secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan Antoni León, i el secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba.
Durant la sessió, el Govern ha exposat els principals canvis que comportarà l’aplicació del nou sistema europeu de control fronterer i ha detallat els beneficis derivats de l’acord assolit amb la UE, especialment pel que fa als drets de circulació dels residents no comunitaris al Principat. Els representants de les associacions han valorat positivament la informació rebuda i han destacat la importància de disposar d’un marc clar que aporti seguretat jurídica i faciliti la mobilitat dels residents.
L’acord rubricat entre Andorra i la Unió Europea sobre diversos aspectes relatius a la gestió de fronteres permetrà que els residents a Andorra que siguin nacionals de països tercers puguin desplaçar-se per l’espai Schengen per a estades curtes sense necessitat de visat, ETIAS ni registre a l’Entry/Exit System, sempre que disposin d’un permís de residència andorrà vàlid i hagin superat els controls de seguretat establerts.
Actualment, aquests residents poden circular lliurement només per Espanya i França amb el passaport vigent i el permís de residència andorrà, però han de verificar els requisits específics per a viatjar a la resta de països de l’espai Schengen. Amb el nou acord, el dret de circulació s’amplia a tota l’àrea Schengen per a estades de fins a 90 dies dins d’un període de 180 dies.
Verificacions suplementàries de seguretat
L’Acord estableix, a més, mecanismes d’avaluació i verificació de seguretat previs a l’atorgament de permisos de residència. Aquestes verificacions es faran d’acord amb els sistemes europeus d’informació i alerta sobre amenaces, reforçant així la seguretat i la cooperació policial amb els estats veïns i les institucions europees.
Les pròximes reunions informatives tindran lloc durant aquest mes. El dia 11 està prevista una trobada amb els representants del sector turístic en el marc del Consell de Turisme, amb la participació de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, la Confederació Empresarial Andorrana, així com representants de l’hoteleria i la restauració. El Govern també presentarà el contingut de l’acord a les comissions legislatives d’Interior i d’Afers Exteriors.