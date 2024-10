Com funciona un cotxe amb lloguer de bateria

Indicador de l’estat de càrrega de la bateria (Getty images)

Els vehicles elèctrics són cada cop més freqüents, gràcies a la seva capacitat de reduir les emissions de CO₂ i oferir una alternativa més ecològica als vehicles de combustió interna. Un dels desafiaments principals d’aquests vehicles ha estat el cost elevat de les bateries, la seva curta autonomia en comparació amb els cotxes convencionals i els temps de càrrega llargs.

Per a solucionar aquests inconvenients, algunes marques han implementat un model de lloguer de bateria, que separa la propietat del vehicle i la bateria, oferint una nova forma de gaudir dels avantatges dels cotxes elèctrics.





Com funciona?

El model de lloguer de bateria permet que els conductors adquireixin el cotxe elèctric, però no la bateria. Aquesta es lloga mitjançant un contracte amb el fabricant o una empresa de serveis de mobilitat, la qual cosa redueix el preu inicial d’adquisició del vehicle. El conductor paga una quota mensual pel lloguer de la bateria, que inclou la seva substitució si presenta problemes o si la seva capacitat de càrrega es redueix per sota d’un cert nivell. Aquest sistema ofereix una major flexibilitat als usuaris i alleuja les preocupacions relacionades amb la degradació de la bateria al llarg del temps. A més, alguns serveis inclouen la possibilitat d’intercanviar bateries a estacions especialitzades, eliminant així els llargs temps de càrrega.

El model de lloguer de bateria ja ha estat implementat en diversos països, particularment en llocs on el mercat del cotxe elèctric està més desenvolupat. Destaquem, entre d’altres, països com:

Xina: Un dels països on aquest model ha tingut més èxit és la Xina, especialment gràcies a la companyia NIO, que ofereix un servei d’intercanvi de bateries per als seus cotxes elèctrics. Els usuaris poden conduir fins a una estació d’intercanvi i substituir la bateria en menys de cinc minuts.

França: El fabricant francès Renault va ser un dels pioners a introduir aquest model amb el seu vehicle Renault ZOE, on els clients podien comprar el cotxe i llogar la bateria.

Noruega: Amb una gran acceptació dels cotxes elèctrics, Noruega és un altre país on el model de lloguer de bateria ha trobat una bona acollida.

Països Baixos: Aquest país és conegut per estar al capdavant de les iniciatives de mobilitat sostenible, i el lloguer de bateria s’està consolidant com una opció viable per als conductors elèctrics.





Els avantatges de llogar la bateria són:

Cost inicial més baix: La compra d’un vehicle elèctric sense la bateria redueix considerablement el cost inicial, fent-lo més accessible als usuaris.

Flexibilitat: Els usuaris poden substituir la bateria quan aquesta es degrada o ja no ofereix la mateixa autonomia, sense haver de preocupar-se pel cost d’una bateria nova.

Temps de càrrega reduït: Amb el sistema d’intercanvi de bateries en llocs com la Xina, el temps que es tarda a recarregar un cotxe elèctric es redueix dràsticament, millorant la conveniència per als usuaris.

Manteniment inclòs: Les empreses que ofereixen el lloguer de bateria sovint inclouen manteniment en la quota mensual, la qual cosa alleuja els conductors de la responsabilitat del manteniment i substitució.





Quin són els inconvenients que presenta?

Costos recurrents: Tot i que el cost inicial és més baix, el lloguer de la bateria implica una despesa mensual contínua, cosa que a llarg termini pot ser més cara que comprar la bateria.

Dependència del servei: Els usuaris estan lligats a l’empresa que proporciona el servei de lloguer, i poden trobar-se limitats pel nombre d’estacions de recanvi de bateries o serveis de manteniment disponibles.

Menys opcions de mercat de segona mà: A l’hora de vendre el vehicle, el nou propietari haurà de signar un nou contracte de lloguer de bateria, fet que pot limitar les opcions en el mercat de segona mà.





Els preus del lloguer de la bateria varien segons el fabricant, el país i la capacitat de la bateria. Per exemple:

Renault ofereix el lloguer de bateries per a alguns dels seus vehicles elèctrics a preus que oscil·len entre els 50 i els 100 euros al mes, depenent de la capacitat de la bateria i del quilometratge previst.

NIO, a la Xina, ofereix serveis d’intercanvi de bateria amb preus que poden variar, però solen estar al voltant dels 130 euros mensuals.