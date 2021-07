Com conduir amb pluja intensa i calamarsa

Les tempestes d’estiu són típiques d’aquesta època, acompanyades, en moltes ocasions d’altes dosis d’electricitat. Què fer si ens enxampa una d’aquestes tempestes quan anem conduint? Si és possible fer-ho amb seguretat, la primera opció i la més segura és parar. Si no es pot, el fonamental és mantenir la calma, conduir a poc a poc i amb suavitat.

Durant una tempesta la visibilitat es redueix considerablement, per la qual cosa és fonamental portar les llums enceses i fer-se veure. Amb la carretera mullada, el més convenient és portar més distància de l’habitual amb la resta de vehicles. I molt ull amb les frenades llargues: el millor és fer-ho a poc a poc.

I és segur conduir amb tempesta elèctrica? El cotxe és un lloc segur per a protegir-se. Per la seva composició, les rodes aïllen el cotxe de l’asfalt. En segon lloc, la carrosseria del vehicle és conductora del corrent elèctric. La càrrega elèctrica es distribuirà per tota la superfície metàl·lica, però no aconseguirà penetrar a l’interior.

Pel que fa a les calamarsades, si ens agafen per sorpresa mentre anem conduint són un perill. Si no podem parar fins que passi, la clau és mantenir la calma i seguir pràcticament les mateixes precaucions que quan ens toca conduir amb pluja intensa. Principalment: aixecar el peu de l’accelerador, fer-se veure i manejar el volant amb molta delicadesa.

Motorpasion.com / Tot Sant Cugat