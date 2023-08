Col·laboració entre Generalitat, Google i Wikiloc per a ordenar l’accés als espais naturals

Excursionistes estudiant un recorregut a la natura (Govern.cat)

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya i les empreses Google i Wikiloc estan col·laborant per a millorar la informació en relació amb l’accés als espais protegits a través de diferents aplicacions.

D’una banda, amb Google es vol millorar les dades de Google Maps, una aplicació àmpliament utilitzada per a determinar la ruta per a accedir als parcs naturals, que fins ara presentava en alguns casos ubicacions no exactes o altament sensibles. Al mateix temps, l’app tindrà també en compte possibles restriccions com les que es produeixen quan hi ha alt risc d’incendi o altres perills naturals, així com els períodes més sensibles per a la flora o la fauna.

Les alarmes puntuals també es traslladaran a l’aplicació Waze, una altra app de Google per a la navegació i trànsit pensada per a vehicles particulars, que funciona amb contribucions de la comunitat d’usuaris i incorpora avisos en temps real. Finalment, es treballa amb Wikiloc per a promoure les rutes oficials dels parcs i reduir la visibilitat d’aquells itineraris que afecten espais més sensibles.





Evitar problemes derivats de l’alta freqüentació

Gràcies a aquestes col·laboracions, la Generalitat de Catalunya podrà ordenar els accessos als parcs naturals i evitar els problemes derivats de l’alta freqüentació. El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural també està avaluant estendre aquesta col·laboració, en una segona fase, a altres administracions, com ara ajuntaments, amb paratges naturals protegits amb moltes visites per a garantir-ne un ús més responsable.

La intenció final és compatibilitzar la conservació de la fauna, la flora i els seus valors ecosistèmics amb una gestió turística responsable. En aquest sentit, s’han implementat mesures per a ordenar l’accés en els parcs naturals i altres paratges protegits i evitar aglomeracions que posin en risc la capacitat d’acollida del medi natural a través de l’establiment d’aparcaments regulats en determinades èpoques de l’any, l’ordenació de vies d’accés o la posada en marxa de serveis de bus específics per a arribar als punts més freqüentats.

També s’ha implementat un dispositiu de 85 informadors i informadores ambientals per a promoure un ús més cívic, i s’ha impulsat la campanya Equilibri Natural per a reforçar tots aquests missatges. Així mateix, a través de la web www.espaisnaturals.cat, l’usuari pot trobar recomanacions a l’hora de visitar els espais naturals de Catalunya i informació pràctica per a planificar la seva estada.