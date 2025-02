COAA: Conferència “La casa del futur. La casa que respira i t’estalvia diners va néixer a Itàlia”

Cartell anunciant la conferència d’Stefano Baretti (COAA)

Nova conferència organitzada pel Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra (COAA) en el marc del vuitè cicle de xerrades de l’entitat. Aquesta porta per títol “La casa del futur. La casa que respira i t’estalvia diners va néixer a Itàlia” i anirà a càrrec de l’arquitecte Stefano Baretti. La conferència se celebrarà aquest proper dijous, dia 27 de febrer, a partir de les 19 hores, a la seu del COAA. Es demana de fer la inscripció prèvia a info@coaa.ad.

La temàtica

Imaginar-se viure en una casa situada a 1.200 metres sobre el nivell de la mar, fins i tot si es resideix en el centre d’una gran ciutat. En una casa immersa en la tranquil·litat de les muntanyes, on l’aire és pur i el cost de la vida és increïblement baix.

Com un cafè caputxí, per només 2 euros al dia. Benvinguts a la casa del futur que projecta el concepte de viure en el 2050, ja en línia amb els objectius de descarbonització marcats per la Comunitat Europea i que assegura el valor de l’immoble. És el resultat del projecte “Refit.eu”, nascut de l’estudi Nomos de l’arquitecte Stefano Baretti, una iniciativa que representa una fita en el camp de la construcció sostenible.

Es tracta del primer projecte pilot en el món que aplica el protocol “Passive House Institute’s EnerPhit Unit” per a la remodelació d’un únic habitatge dins d’un edifici existent. Aquest enfocament innovador garanteix un confort de vida inigualable i, al mateix temps, una reducció dràstica dels costos de consum energètic, desprenent-se per complet de les despeses de calefacció i refrigeració de la comunitat de veïns.

Una de les característiques més sorprenents d’aquesta renovació és el fre a les factures estratosfèriques permetent una reducció dràstica de les despeses. Gràcies a un disseny integrat i multidisciplinari, combinat amb un alt nivell d’atenció a la construcció, tecnologies avançades i solucions sostenibles, el requeriment energètic per a calefacció es redueix en un 90% i els costos es redueixen en un 90% en comparació amb una casa tradicional. El cost del consum energètic és de només 2 euros al dia.

Una de les innovacions més importants de Refit.eu és la seguretat de viure dins d’una casa lliure de contaminació. Gràcies a la ventilació mecànica controlada equipada amb la instal·lació de filtres especials s’evita totalment l’entrada de pols fina en l’habitatge. Aquests filtres, que en essència fan que l’aire sigui “molt lleuger”, garanteixen un ambient interior sa i lliure de contaminació, protegint la salut dels qui allí habiten. La qualitat de l’aire es percep en totes les estacions de l’any. L’aire que es respira dins la casa és comparable a l’aire pur que es respira a 1.200 metres sobre el nivell de la mar.