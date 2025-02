Cinc arrestats per alcohol al volant i un per conduir, amb 18 anys, ja amb el permís suspès

Un control d’alcoholèmia (Policia d’Andorra)

Durant aquesta passada nit, la Policia ha arrestat, en diversos controls efectuats a la CG-2, a Canillo, cinc persones d’entre 21 i 41 anys per conduir sota els efectes de l’alcohol amb taxes de 0,92 a 1,19. Un dels conductors detinguts per alcoholèmia anava acompanyat del propietari del vehicle, que també havia begut, i que va ser arrestat deu minuts després perquè, tot i haver-lo advertit que no podia conduir, la Policia el va enxampar circulant amb el cotxe que havia quedat estacionat al lloc del primer control.

En un altre ordre de detencions, un altre conductor, aquest de només 18 anys, ha estat arrestat aquesta matinada al Pas de la Casa com a presumpte autor d’un delicte contra la Funció Pública. El jove ha estat controlat mentre conduïa amb el permís suspès.