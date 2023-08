Cerquen voluntaris a Arsèguel per a fer un tancat de pastura per a cavalls

Cartell informant de la iniciativa de voluntariat per a fer un tancat de pastura per a cavalls a Arsèguel (RàdioSeu)

El Projecte Miranda cerca voluntaris ambientals per a preparar pastures per a cavalls recuperats per aquesta entitat, al Parc Natural del Cadí-Moixeró. L’activitat es vol dur a terme aquest dissabte 5 d’agost, i els participants es trobaran a les 10 del matí a l’aparcament d’Arsèguel, darrere l’església del poble, per a començar al cap de mitja hora i continuar fins al vespre (19.30 h), amb una pausa al migdia per a dinar. L’objectiu dels organitzadors és fer la feina en un sol dia, tot i que si amb el dissabte no n’hi ha prou s’organitzarà una segona jornada el dia següent, diumenge.

L’acció consisteix en la creació del tancat perimetral amb varetes de ferro, filferro i pastor elèctric, per a poder obrir noves pastures als cavalls amb la seguretat que no marxaran cap a espais que no ens corresponen o cap a la carretera. Cal recórrer el límit de la pastura, clavant varetes cada tres metres aproximadament, col·locar els aïllants i passar-hi el fil, i abans o després anar tallant les branques i herbes que toquen el filferro perquè no perdi efectivitat. Els impulsors matisen que és “una activitat molt fàcil, que flueix molt bé en equips de totes les edats amb un propòsit comú”.

A més a més, els inscrits podran gaudir de la muntanya en un indret amb excel·lents vistes. En acabar el tancat, s’acompanyarà els cavalls a peu fins al nou espai on gaudiran de l’herba fresca.

Hi poden participar adults o bé infants acompanyats a partir de 9 anys. Cal portar roba còmoda i calçat per a caminar per la muntanya, gorra i protecció solar, ulleres de sol, guants per a treballar i alguna protecció pel fred o la pluja per si fes falta. Els qui vulguin també poden portar de casa una tisora de podar, alicates o un martell per a picar. També s’aconsella portar una motxilla petita amb cantimplora o ampolla i un entrepà per a dinar.

Per a qualsevol dubte, es pot contactar amb l’organització al telèfon 672 608 000. Els qui no siguin inscrits com a voluntaris de Miranda, cal que signin l’Acord de Voluntariat que dona cobertura mèdica en cas de qualsevol incidència. Es pot descarregar el formulari a internet.