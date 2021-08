Catalunya vacunarà els menors de 65 anys dos mesos després d’haver passat la COVID

Les persones menors de 65 anys que han patit la COVID-19 es podran vacunar al cap de dos mesos d’haver estat diagnosticades i no als sis com fins ara, segons ha informat el Departament de Salut de la Generalitat.

Actualment, ja es feia així entre les persones de més de 65 anys o en aquelles amb patologies de risc important. Amb el canvi de protocols s’ha ampliat a tots els grups de població de més de 12 anys. Així, a partir d’aquest dijous, les persones que tinguin un diagnòstic de la malaltia des de fa almenys dos mesos ja poden demanar cita prèvia per a rebre el vaccí. En aquest cas, només es rebrà una sola dosi per a obtenir la pauta completa de vacunació.

Salut ha defensat que amb aquesta acció, les persones que no havien rebut cap dosi o només la primera, estaran protegides abans, especialment davant de la variant Delta.

El Departament ha recordat que aquesta mateixa setmana ha obert la vacunació sense cita arreu de Catalunya també per a aconseguir que la població tingui la pauta completa abans que arribi la tardor i hi pugui haver una incorporació segura a les activitats diàries, tant a l’escola com a l’àmbit laboral.

A la Seu d’Urgell el punt habilitat per a dur a terme les vacunacions sense cita és la Pista Polivalent de la zona esportiva i està operatiu de les 9 del matí a la una del migdia. D’altra banda, els professionals del CAP també vacunen a la tarda al mòdul instal·lat a la plaça Soldevila, davant del Centre Cívic El Passeig, de les 4 de la tarda a les 7 del vespre.