Cande Moreno i Carla Mijares, dimarts al Team Combined dels Campionats del Món de Saalbach

Carla Mijares, entrenant a Saalbach (FAE)

Aquest dimarts, 11 de febrer, els Campionats del Món de Saalbach (Àustria) reprenen la competició i ho fan amb la cursa del Team Combined, que combinarà el descens amb un eslàlom, i que en el cas d’Andorra tindrà a la porta de sortida, en primer lloc, a l’esquiadora del Principat Cande Moreno i, després, a la també corredora andorrana, Carla Mijares.

“Ser el màxim competitius possible”

Finalment, el director d’alpí de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Roger Vidosa, ha anunciat avui dilluns l’elecció entre Cande Moreno i Jordina Caminal per a disputar el descens. Serà Cande Moreno qui ho farà: “Hem presentat un equip en què tindrem a la Cande Moreno que farà la mànega de descens, i a la Carla Mijares, que farà la mànega d’eslàlom. Esperem ser el màxim competitius possible i, per què no, donar algun ensurt a aquestes grans nacions de l’esquí, amb una posició el més capdavantera possible”.





Horaris

La cursa començarà aquest dimarts, a Saalbach, amb la disciplina de descens, a partir de les 10:00h, mentre que l’eslàlom serà a partir de les 13:15h.





Dilluns per a entrenar

Aquest dilluns, a Saalbach, l’equip andorrà ha estat entrenant en diferents pistes de l’estació austríaca, amb Cande Moreno en descens i Carla Mijares en eslàlom.