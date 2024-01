Cande Moreno, a la Copa del Món de velocitat d’Altenmarkt-Zauchensee

L’esquiadora andorrana, Cande Moreno (Michel Cottin / Agence Zoom)

Després d’un període de pausa de competicions, Cande Moreno, torna a l’acció. Serà a partir de demà dijous a la Copa del Mon d’Altenmarkt-Zauchensee (Àustria). La cita austríaca està programada amb un entrenament de descens dijous, una cursa de supergegant divendres (10:45h), cursa de descens el dissabte (10:45h), i finalment cursa de supergegant el diumenge (11:00h).

Després de la cursa de Val d’Isère de la Copa del Món, Cande Moreno, va entrenar uns dies a Courchevel. Després va estar a casa del 22 de desembre al 2 de gener, però no va poder entrenar a pistes per manca de neu. Només va sumar un parell de dies d’esquí lliure. “Òbviament això no és l’ideal en un inici de temporada, d’acumular tants pocs dies d’entrenament”, ha dit Cande Moreno.

L’andorrana, però, ha estat els últims dies a Passo San Pellegrino, on tenia programats tres dies de velocitat i va poder realitzar dues jornades “bastant satisfactòries tenint en compte que va nevar moltíssim”, segons Moreno. “Van ser dos bons entrenaments. El primer va ser un dia de gegant perquè amb les condicions que teníem no es podia fer altra cosa”, ha explicat l’esquiadora, que avui dimecres tenia de descans per a començar demà dijous amb el primer entrenament d’aquesta Copa del Món de Altenmarkt-Zauchensee.





Cande Moreno, esquiadora: “Arribo amb ganes de competir, però, per una altra banda, noto que em falta entrenament. Noto que els últims dies no he pogut entrenar, aquí a San Pellegrino per molt que hem pogut aprofitar els dos entrenaments les condicions no eren perfectes i m’hauré d’adaptar ràpid perquè només tindrem un entrenament allà abans del descens i hauré de treure el millor de mi”.