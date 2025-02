Cande Moreno, 31a al primer supergegant de la Copa d’Europa de Bardonecchia

La corredora del Principat, Cande Moreno (FAE)

Aquest divendres, l’estació italiana de Bardonecchia ha pogut acollir el primer supergegant de la Copa d’Europa de velocitat, amb Cande Moreno, que ha estat 31a. L’andorrana, que sortia amb el dorsal 26, ha marcat el 31è temps amb un crono de 1.16.07, a 2.66 de la guanyadora, que ha estat la italiana Asja Zenere amb 1.13.41, i que s’ha imposat per 0.01 a la suïssa Janine Schmitt, i per 0.13 a la també suïssa Stefanie Grob. Cande Moreno s’ha quedat a 0.01 de la 30a posició i, per tant, de la zona de punts.

Cande Moreno marcava l’11è crono al primer sector, el 17è al segon i el 57è al tercer, després de cometre una errada que li feia, finalment, completar la cursa amb 1.16.07 que l’atorgava la 31a posició final.

Dissabte, 15 de febrer, nova cita amb el supergegant a Bardonecchia, amb la cursa que, inicialment, estava programada per al passat dijous.