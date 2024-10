Cancel·lats un 50% dels viatges per la vaga de conductors catalans

Estació d’autobusos d’Andorra (SFGA)

La vaga de conductors convocada a Catalunya ha afectat el 50% del transport de passatgers des d’Andorra. L’aturada dels professionals catalans ha acabat afectant de forma desigual els diferents recorreguts, ja que les companyies amb majoria de conductors amb carnet andorrà han pogut oferir el servei sense problemes.

Molts usuaris, que havien adquirit el bitllet, es queixen que no han estat alertats a temps de la situació i que han hagut de comprar-ne un altre, ja que els autobusos on tenien previst viatjar han anul·lat els trajectes.

Entre els usuaris, casuístiques per a tots els gustos. Des de passatgers que han d’enllaçar el viatge amb bus amb un vol a d’altres que lamenten que s’hagi avisat a través del web de l’empresa perquè “jo no entro cada dia al seu web, podien haver avisat mitjançant el telèfon mòbil”. Molts han vist el seu viatge endarrerit hores i es queixen que no han rebut cap comunicació per part de la companyia, ni per telèfon, ni per correu electrònic.