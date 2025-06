“Boris Skossyreff, l’estafador que va ser rei” obté dos guardons al Rani Durgavati International Film Festival

L’equip a la preestrena de “Boris Skossyreff l’estafador que va ser rei”. Foto: Cedida

La pel·lícula documental “Boris Skossyreff, l’estafador que va ser rei” ha estat distingida amb dos importants reconeixements internacionals a l’Índia: el Premi al Millor Docu Drama i el Premi a la Millor Banda Sonora al Rani Durgavati International Film Festival, celebrat a l’estat de Madhya Pradesh. Es tracta dels primers guardons internacionals per a aquest projecte amb segell 100% andorrà, que continua la seva trajectòria en festivals de tot el món.

El premi al Millor Docudrama ha estat atorgat “en reconeixement a l’excel·lència en la realització cinematogràfica”, valorant especialment la qualitat artística, el rigor narratiu, la investigació realitzada i la proposta visual del film. Dirigida per Jorge Cebrián i realitzada per Albert Cristòfol, la pel·lícula narra la fascinant i insòlita vida de Boris Skossyreff, un personatge gairebé oblidat que l’any 1934 es va autoproclamar rei d’Andorra. El documental, de 96 minuts de durada, és una producció de Qucut Producció i Comunicació, i va rebre el suport del Govern d’Andorra mitjançant l’ajuda a la cinematografia l’any 2023. També ha comptat el suport de Quiver Tree Media, televisions públiques (Andorra Televisió, TV3 i IB3), i entitats com l’ambaixada d’Espanya, la representació del Copríncep francès, la delegació de la Generalitat a Andorra i Estrella Andorra.

Tots els interiors de les recreacions van ser rodats íntegrament a la casa-museu Areny Plandolit d’Ordino, i una part dels exteriors es va filmar a les valls de Ransol i d’Incles, Engolasters i Andorra la Vella, mostrant així alguns dels paisatges més representatius del país. Aquest arrelament al territori reforça l’autenticitat de la proposta i reconeix el potencial del Principat com a escenari cinematogràfic.

Un altre dels guardons destacats d’aquest festival internacional ha estat a la millor banda sonora original de la pel·lícula, composta per Miguel ‘Moe’ Espinosa, membre de la reconeguda banda andorrana Persèfone. El jurat del festival n’ha subratllat la potència emocional i la integració precisa amb el relat com a elements fonamentals del premi.

Aquest doble reconeixement, en una edició del festival que ha rebut més de 500 propostes de produccions d’arreu del món, suposa un pas endavant en la consolidació del talent audiovisual andorrà i en la seva projecció internacional. La pel·lícula ja ha estat seleccionada en festivals dels Estats Units, Canadà, Letònia, Estònia, l’Índia i Portugal, i pròximament participarà també en certàmens a França i Espanya.

El Rani Durgavati International Film Festival és un festival dedicat a valorar el cinema independent i emergent d’arreu del món, amb una clara aposta per les propostes de caràcter artístic i social. La selecció i els guardons atorgats reflecteixen l’interès creixent per històries singulars com la de Skossyreff, que connecten passat i present a través d’una mirada crítica i creativa.

L’estrena oficial de “Boris Skossyreff, l’estafador que va ser rei” a cinemes d’Andorra i Espanya està prevista per a la tercera setmana de setembre de 2025.