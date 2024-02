Bernat Lomero es queda a tocar del rècord d’Andorra a la prova dels 100 m lliures de Doha

El nedador andorrà, Bernat Lomero, a Doha (FAN)

Tretzena jornada i quart dia de la natació. Debut de Bernat Lomero (1997 / 26 anys) que ha competit en la prova de 100 m lliures del 21è Campionat del Món de natació en piscina de 50 m que és disputa en l’Aspire Dome de la ciutat de Doha, Qatar.

Bernat del CN Lleida, ha obert la seva participació en el mundial 2024, nedant pel 2n carrer de la segona de dotze sèries de classificació. Ha arribat 1r, amb una marca de 52,53 (+04,71 respecte del primer classificat), a poc més de sis dècimes (+0,67) del rècord d’Andorra de 51,86 de Tomàs Lomero vigent des d’Orà (Algèria) i aconseguit durant els 19ns Jocs del Mediterrani, l’any 2022.

‘Tan sols ens ha faltat completar els últims 10-15 m, on ha baixat una mica la freqüència en nedar i (això) no li ha permès fer el parcial de tornada com el teníem assajat’ ha explicat Alfonso Maltrana, director tècnic de la federació, en relació amb la prova.

‘Els últims 25 metres han estat molt durs. Dels més durs d’aquesta temporada. No estic content amb el temps’, ha comentat Bernat tot just acabar, per a després afegir: ‘Em quedo amb bones sensacions de cara als cinquanta. Sé que estic ràpid!’ en referir-se a la seva participació en la prova de divendres 16 de febrer.

Lomero s’ha classificat 68è entre els 112 velocistes que nedaven la dotzena de sèries programades en sortides que tenien un màxim de deu nedadors.

La setzena plaça del passi a semifinals se l’ha guanyat el polonès Kamil Sieradzki (2002 / 22 anys), que ha fet un temps de 48,93; una bretxa de tres segons i mig (-3,6) en relació amb la marca de Bernat que, divendres 16 de febrer, nedarà la prova de 50 m lliure.