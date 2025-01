Berna Coma repeteix com a vicepresidenta de l’APCE

A l’esquerra de la imatge, la consellera general, Berna Coma, a la sessió d’hivern de l’APCE (Consell General)

La consellera general, Berna Coma, seguirà un any més com a vicepresidenta de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE). Aquest organisme ha renovat en la sessió plenària d’hivern els càrrecs de president (seguirà Theodoros Rousopoulos fins a principis de l’any vinent) i quinze de les dinou vicepresidències, entre les quals la que continuarà ocupant Coma.

En aquesta sessió plenària també s’ha escollit a Canòlic Mingorance com a jutgessa en representació del Principat d’Andorra al Tribunal Europeu dels Drets Humans.

Entre les accions que ha portat a terme la delegació andorrana, cal mencionar la trobada amb les delegacions de Liechtenstein, Mònaco i San Marino amb l’objectiu afavorir l’intercanvi d’experiències i enfortir la col·laboració entre les delegacions d’aquests països, consolidant així els vincles i el treball conjunt en l’àmbit de l’Assemblea.

Pel que fa als debats, en l’intitulat ‘La necessitat d’un nou ordre internacional basat en regles’ s’ha analitzat com l’ordre internacional fonamentat en regles es veu desafiat per la multipolaritat i l’augment de moviments autoritaris, nacionalistes i unilateralistes. S’ha subratllat la importància de resistir a les forces que volen substituir el dret internacional per la llei del més fort, i com la capacitat de renovar aquest ordre determinarà la resiliència de les democràcies i del món en general. Finalment, també s’ha posat de manifest el paper fonamental del Consell d’Europa en el reforç del multilateralisme basat en regles, promovent la democràcia, els drets humans i l’estat de dret.

Sobre la crisi humanitària a Gaza, s’ha remarcat que la situació a Gaza encara viola els drets humans, especialment els drets dels infants, i es fa una crida a Israel i Palestina per a posar fi definitivament al conflicte i a la violència.

L’Assemblea també ha tractat l’absència d’una regulació internacional suficient per a controlar les activitats de les empreses militars i de seguretat privades (EMSP). La Comissió de Drets Humans ha demanat un reforç de la regulació internacional per a garantir que les EMSP compleixin amb els drets humans i els principis democràtics. També ha proposat que els estats implementin mecanismes d’autorització, formació en drets humans, transparència i indemnització a les víctimes, i que ratifiquin les convencions internacionals pertinents.

La sessió d’hivern de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa s’allarga fins aquest divendres, 31 de gener, tot i que la delegació andorrana ha escurçat la seva participació per a poder arribar a temps per la sessió de Consell General d’aquest dijous. En aquesta ocasió han viatjat fins a Estrasburg Berna Coma, presidenta, Cerni Escalé i Meritxell Alcobé.