Bateria de preguntes d’Andorra Endavant al Govern sobre energia

El grup parlamentari d’Andorra Endavant en una imatge d’arxiu (Andorra Endavant)

El grup parlamentari d’Andorra Endavant ha estrat un seguit de preguntes a Síndicatura per tal de ser respostes per part de l’Executiu. Aquestes estan relacionades amb qüestions de caràcter energètic, Així, la formació que lidera Carine Montaner exposa que “tenint en compte la gran inversió per un valor de 5 milions d’euros pel que fa el conveni energètic firmat entre el comú de Canillo i FEDA Ecoterm”, es pregunta “a quantes llars es dona servei amb aquesta xarxa”.

Pel que fa el parc fotovoltaic d’energia solar a Grau Roig, el grup parlamentari demana si el parc en qüestió aconsegueix una producció d’electricitat òptima i en consonància als estudis que es van realitzar. D’aquesta manera, sol·licita informació sobre les xifres de producció d’electricitat del parc.

Així mateix, Andorra Endavant aprofita també per a demanar en quina situació es troba el projecte del parc eòlic al pic del Maià. El grup parlamentari vol saber “si és un projecte que es tirarà finalment endavant i si també, es preveu construir un parc fotovoltaic a Encamp i Pal, tal i com s’havia comentat”.

Relatiu al Pla Renova i tenint en compte les subvencions destinades al canvi del sistemes de calefacció per sistemes més eficients i sostenibles, el grup parlamentari Andorra Endavant demana al Govern “si té previst revisar el repartiment de costos dels mínims de despeses de consum de calefacció, aigua calenta o refrigeració i suprimir aquests costos en benefici dels propietaris que han apostat per un canvi de sistema”.