La població flotant augmenta un 22% el primer trimestre

La població flotant durant el primer trimestre de l’any 2023 ha estat de 4.666.202 persones, un 21,9% més si es compara amb el mateix període de l’any anterior. Aquesta dada mostra com la població flotant es recupera des que, a partir del quart trimestre del 2020, aquesta caigués i s’estanqués fins ben bé el tercer trimestre del 2021 a causa de la pandèmia.

La població estacional durant el primer trimestre de l’any 2023 ha estat de 5.152.071 persones, el que equival a 14.115 persones al dia, un 21% respecte al mateix trimestre de l’any anterior. Això es tradueix en què, durant el primer trimestre de l’any 2023, en equivalència a temps complet, el Principat va augmentar un 17,2% la seva població estimada.

La població equivalent, és a dir, la població resident a temps complet al Principat que generaria la mateixa necessitat de recursos, és de 98.414 persones, el que suposa un increment respecte al primer trimestre de l’any 2022 del 5,8%.





Nota:

La població flotant és una terminologia utilitzada per descriure un grup de persones que resideixen en una població determinada durant un període de temps determinat i per diferents motius, però que generalment no es consideren part del recompte del cens oficial.

La població estacional constitueix una estimació de les càrregues de població que se suporten i mesura el nombre de persones que hi ha en un municipi o país de mitjana anual i trimestral. En el càlcul s’inclouen les persones que tenen algun tipus de vinculació o relació amb l’indret en qüestió, ja sigui perquè hi resideixen, hi treballen, hi estudien o hi passen algun període de temps.