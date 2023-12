Bartumeu Gabriel es trenca el polze de la mà dreta i és baixa fins al gener

L’esquiador andorrà, Bartumeu Gabriel (FAE)

Bartumeu Gabriel haurà d’estar uns dies sense entrenar ni competir després que a la Copa d’Europa de Val di Fassa es trenqués el polze de la mà dreta en una caiguda que el va fer quedar fora de cursa. L’andorrà calcula que el procés de recuperació estarà al voltant de les tres setmanes, tot i que l’evolució determinarà els terminis definitius. En qualsevol cas, ara Gabriel no podrà posar-se els esquís durant mínim dues setmanes, però sí continuarà amb la preparació física per tal de poder mantenir la forma el màxim possible.

Bartumeu Gabriel, esquiador: “Ha sigut una llàstima. A la primera Copa d’Europa que vaig realitzar a Pozza vaig fer un error de tècnica, vaig caure sobre l’interior i em vaig xafar la mà. Malauradament m’he trencat el primer metacarpià de la mà dreta, el polze, i per aquest motiu he d’estar al voltant de tres setmanes fora dels esquís, amb la mà immobilitzada i esperant que soldi bé aquest os. Esperem tornar molt, molt forts. Farem manteniment de físic, manteniment de reaccions, d’agilitat, de tot, per a tornar al màxim de fort al gener i atacar la temporada com és degut”.