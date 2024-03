Avís groc per nevades aquesta matinada i el matí de divendres

Mapa del front que afectarà Andorra les properes hores amb nevades (Servei Meteo d’Andorra @MeteoAnd_OECC)

El Servei Meteorològic Nacional informa a través de les xarxes socials que, aquesta propera matinada i demà divendres durant el matí s’esperen nevades a la major part del territori del Principat d’Andorra. Aquestes precipitacions en forma de neu poden arribar a deixar 10 centímetres a totes les cotes fins a primeres hores.

Davant el pronòstic que aquestes nevades es facin efectives al país, s’ha procedit a activar l’avís groc per neu. Com és habitual, Protecció Civil, Mobilitat, així com altres organismes, demanen d’extremar les precaucions, sigui en la conducció de vehicles o bé en activitats a l’aire lliure. No s’ha d’oblidar que durant els últims dies també s’ha alertat del risc d’allaus en algunes zones muntanyenques.