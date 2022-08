Augmenten quasi un 35% les trucades al telèfon 112 des de l’Alt Pirineu i Aran

Les trucades al telèfon d’emergències 112 des de l’Alt Pirineu i Aran han augmentat un 34,9% a la primera meitat de 2022, en comparació amb el mateix semestre de 2021. En xifres totals, de gener a juny d’enguany s’han fet 9.216 trucades des de les comarques pirinenques, mentre que al mateix període de l’any passat van ser només 6.833.

Quant al tipus de trucades, un 24,4% han estat per a demanar assistència sanitària (2.246), un 24% més eren per incidències de trànsit (2.217), un 22% per motius de seguretat (2.026), un 11,2% per a avisar d’incendis (1.036) i un 8,1% per a alertar d’accions incíviques (747).

Si es compara aquesta divisió amb els motius de les trucades al primer semestre de 2021, les relatives a assistència sanitària han ocupat pràcticament el mateix percentatge (24,5% l’any passat), les de trànsit han baixat més d’un punt (eren el 22,7% a l’anterior recull), les de seguretat es mantenen igual (22%), les d’incendis han augmentat de quasi quatre punts (l’anterior referència era del 7,5%) i en canvi han baixat de tres punts les relacionades amb incivisme, que al 2021 representaven l’11,1%.

A l’Aran, increment del 61% i predomini de trucades relacionades amb el trànsit

On més han augmentat les trucades al 112 des de l’Alt Pirineu i Aran és a la Val d’Aran, on l’increment ha estat del 61,4%: n’han registrat 1.212, mentre que a la primera meitat del 2021 van ser només 751. De fet, han representat el 13,1% de totes les trucades fetes des de la regió pirinenca.

Pel que fa als motius, a l’Aran la majoria dels avisos (36%) han estat per incidències de trànsit, amb 436 en total, mentre que 270 han estat per problemes de seguretat (22,3%), 171 per casos d’incivisme (14%) i només 130 per a demanar assistència sanitària (10,7%). Finalment, tan sols 53 avisos tenien a veure amb incendis (4,4%).

Pel que fa als municipis, quasi la meitat d’aquests avisos s’han fet des de la capital aranesa, Vielha. El 112 ha fet públiques aquestes dades concretes tot coincidint amb la posada en funcionament de la versió en aranès del seu portal web.