Augmenta la mida del granís i la pedra

Francesc Mauri

Als telenotícies de TV3, dins de l’espai del Temps, cada cop més mostrem imatges de granís o calamarsa amb assiduïtat. Són els grans de gel més petits. Però, darrerament i això ho certifica el Servei Meteorològic de Catalunya, les pedres (més d’1cm) augmenten de mida amb més facilitat. Fa poques setmanes us parlava de la calamarsada i també pedregada que es va produir en una extensa àrea de les comarques del pla de Lleida. Com sempre, en aquestes situacions, la irregularitat va ser notable. Es van xifrar unes 50.000 Ha d’àrees afectades en total. Aquesta calamarsada, de fet pedregada pel que llegireu tot seguit, és la més gran de les seves pedres, des que es prenen mesures per part de Meteocat i l’Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent el 2003 tan avançat en el calendari. Els 2 cm d’algunes pedres així ho posen de manifest. Insisteixo en el fet de caure fora de l’estiu, durant la primavera.

La calamarsa o granís, es genera en les tempestes més actives, quan les gotes d’aigua viatgen amunt i avall pel núvol empeses pels corrents ascendents i descendents. Aquestes gotes es gelen i formen, cada viatge amunt i avall, capes de gel que a manera d’anells d’arbres es poden veure en tallar un gra de calamarsa o tallar pedres més grosses. Els núvols menys potents no tenen prou força per a crear els grans i fer-los viatjar, els més vigorosos sí. Recordeu que la calamarsa o granís són els grans de gel de diàmetre inferior a 1 cm. Quan l’anomenem pedra estem parlant de grans de més d’1 cm de diàmetre. Els rècords de pedra més gran parlen d’algunes amb pes superior a 1 kg. A Mallorca, a mitjan segle passat n’hi ha una d’enregistrada amb una mica més de 700 grams!!!

No cal dir que, la pedregada de La Bisbal d’Empordà del 30 d’agost de 2022 és la més potent i tràgica de les que es recorden. Pedres d’11 centímetres i la mort d’una nena de vint mesos. Però també va ser molt destacable la pedregada, menys extensa però, propera a la de la Bisbal en dimensió de les pedres, que va afectar el municipi d’Ulldecona. Pedres de 7 i 8 cm l’agost del 2023. La de St. Pere de Torelló amb centenars de habitatges i vehicles afectats també va ser devastadora.

L’escalfament global estarà, segur, al darrere els anys vinents, d’episodis cada cop més violents, per l’energia rebuda de les temperatures més elevades. De moment, aquest juny ha disparat l’energia disponible amb una temperatura de rècord en alguns observatoris la primera quinzena de juny i amb un mar també de rècord de temperatura de l’aigua.