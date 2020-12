Atac hacker contra la vacuna del coronavirus

Encara que la tecnologia pot servir per a parar la pandèmia, també pot ser un dels pitjors aliats per a acabar amb ella. Això es demostra en la quantitat de desinformació que circula a través de les xarxes socials i que fa que posar mesures contra el coronavirus sigui difícil. Aquesta situació s’expressa encara millor en la següent història destapada per The New York Times.

Un atac de tipus “ransomwere” ha afectat els servidors de l’empresa de software eResearchTechnology, provocant que els assajos clínics de la companyia es veiessin retardats. Al mateix temps el virus ha atacat a IQVIA, una empresa que ajuda en les proves per a trobar una vacuna contra el coronavirus.

The New York Times ha afirmat que l’atac va tenir lloc el 20 de setembre i afegeix que l’empresa va haver d’apagar els seus servidors. Els atacs “ransomwere” són el que es denomina segrest d’ordinadors. És a dir un cibercriminal o grup d’ells passa a controlar un ordinador i exigeix un rescat a canvi que els usuaris puguin recuperar la informació que guarden en el dispositiu.

Davant la sospita de que l’atac hagués estat orquestrat per a robar dades, l’empresa IQVIA ha assenyalat que va ser molt limitat i que no hi ha constàncies d’extracció de dades.

Per Tecnonews