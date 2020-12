Nou pont penjant a la Gran Senda de Málaga

La Gran Senda de Màlaga (GR-249) incorpora un nou atractiu en el seu traçat per l’Axarquía gràcies a el projecte dut a terme per la Diputació de Màlaga a El Saltillo, a Canillas de Aceituno, un pont penjant sobre el riu Almanchares amb 50 metres de longitud i 1,20 metres d’ample. A més, s’han arreglat i adaptat per a un passeig segur les passarel·les metàl·liques situades a més de cent metres d’altura i s’han condicionat noves senderes.

El projecte ha estat fruit de la iniciativa i l’aposta de l’Ajuntament de Canillas de Aceituno, i en concret del seu alcalde, Vicente Campos, que va plantejar a la Diputació el condicionament i la millora per a la pràctica de l’senderisme de l’entorn de El Saltillo, amb la instal·lació d’un pont penjant al congost, “el que permet posar en valor un paratge excepcional, millorar el traçat de la Gran Senda i augmentar l’atractiu turístic de la vila”.

La Gran Senda, amb els seus 745 quilòmetres dividits en 35 etapes amb cinc variants, “no només aposta pel senderisme i les activitats lligades a l’turisme verd i el turisme actiu, sinó que també fomenta l’interès per descobrir l’enorme patrimoni natural, històric, cultural, gastronòmic i humà dels nostres pobles, contribuint també a lluitar contra la despoblació “, ha emfatitzat el president provincial, Francisco Salado.

Cada any, prop de dos milions de senderistes recorren alguna de les seves etapes, que travessen gairebé 60 termes municipals de la província, quatre parcs naturals, dues reserves naturals-tres paratges naturals, alhora que s’uneix amb el Camí Mossàrab de Santiago ( GR-245) i amb el sender de gran recorregut europeu GR-92 e-12.

L’actuació s’ha realitzat en l’etapa 7 de la Gran Senda, que uneix Cómpeta i Canillas de Aceituno. Fins ara, en la part final del recorregut (entre Sedella i Canillas de Aceituno) hi havia diferents trams que havien de realitzar-se pel voral de la carretera. Amb el projecte que s’ha executat, s’ha aconseguit un traçat alternatiu, que millora les condicions de la senda, sent més còmode i segur per als senderistes, i que accentua el valor paisatgístic i l’espectacularitat del paratge del Saltillo, sobre la llera del riu Almanchares, que té com a teló de fons els cims de Parc Natural de les serres de Tejeda, Almijara i Alhama.

Per ecoticias.com