La selecció suma el segon punt a la Lliga de les Nacions contra Malta (0-0)

Andorra ha sumat contra Malta el segon punt a la Lliga de les Nacions. En un partit molt tàctic i seriós, els homes de Koldo Álvarez han empatat davant un rival que no ha sabut superar el bon posicionament al camp i la solidaritat en l’esforç d’Andorra. Punt important, que no serveix encara per deixar el fanalet vermell.

La primera part ha estat anivellada, sense excessives ocasions de gol. Andorra, ben posicionada en defensa, ha aturat bé els intents de crear perill dels maltesos, especialment amb centrades des de les bandes. Koldo Álvarez ha apostat per pressionar la sortida de pilota del rival, que ha demostrat les seves mancances. Les millors ocasions han arribat per part tricolor, amb una rematada de cap de Cucu que ha tret sota pals un defensa maltès (9′) i poc abans del descans Cervós ha engaltat alt una centrada de córner de Marc Pujol. Malta ha tingut més la pilota, però només ha disposat d’una oportunitat clara amb un xut llunyà de Paul Mbong, que ha rebutjat José Antonio. Al descans, 0-0 i bones sensacions.

A la represa, Andorra ha seguit controlant el partit. Malta, amb poques idees, no sabia com superar la muralla defensiva andorrana. La pilota era dels visitants, però sense portar perill. Els homes de Koldo s’esmerçaven per tapar forats, a la recerca d’un contraatac que fos definitiu. No ha arribat, però tampoc Malta ha estat capaç de superar la defensa tricolor. Els canvis no han capgirat el panorama i els minuts passaven sense que res fes pensar en què el marcador es podia moure. I així ha estat. Empat sense gols i Andorra que visita les Illes Fèroe dimarts amb l’ambició de sorprendre el líder del grup.