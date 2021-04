Armin Van Buuren i David Guetta, caps de cartell de l’Andorra Mountain Music

La 2a edició de l’Andorra Mountain Music ja té noves dates per a l´edició 2021. Aquest festival, que estava previst que es celebrés l’estiu passat i que en gran part es va haver de posposar a causa de la pandèmia de la Covid-19, se celebrarà enguany del 26 de juny fins al 31 de juliol. L’edició d´aquest any compta amb un cartell que manté bona part dels artistes que es van presentar durant l’estiu passat. Ara bé, en aquesta ocasió s’hi incorporen algunes novetats destacables: els coneguts DJ de música electrònica Armin Van Buuren i David Guetta completen el festival.

Tal i com estava previst, els concerts tindran lloc a l’aire lliure, a la plataforma de Soldeu, al peu de la pista Avet de Grandvalira. Es tracta d’un espai únic de 10.000 m² de superfície, que podria arribar a acollir fins a 40.000 espectadors, en aquesta ocasió s’ha limitat a 4.000 persones com a màxim. El recinte es troba a 1.800 metres d’altitud, en un entorn natural de gran bellesa, que es vol que es converteixi en un dels valors diferencials del propi festival.

Un cartell de luxe amb artistes de renom internacional

L’estrena del festival, el proper 26 de juny, anirà de la mà del reconegut DJ Armin Van Buuren, que actualment ocupa la quarta posició al rànquing mundial de DJ, és tot un expert de l’escena electrònica, en especial dels estils dance i trance. El cap de setmana següent, el 3 de juliol, l’artista espanyola Mónica Naranjo, que compta amb una llarga trajectòria musical, farà vibrar al públic amb les seves cançons més conegudes.

El 10 de juliol, just abans de l’arribada del Tour de France a Andorra, serà el torn del DJ francès Bob Sinclar, que encendrà la pista de ball amb els seus famosos singles, com ara World Hold On o Love Generation. Continuant en la mateixa línia, el 17 de juliol es podrà gaudir d’una sessió del DJ Don Diablo, un altre pioner de la música dance, que farà les delícies del públic més jove. El 24 de juliol, el cèlebre grup escocès Texas, oferirà un concert carregat de bona música, que de ben segur emocionarà a tot el públic.

El festival tancarà el darrer concert amb un dels artistes de referència mundial en el panorama de la música electrònica. David Guetta serà l’encarregat de posar la cirereta a l’esdeveniment amb una actuació estelar el pròxim de 31 de juliol.

Els assistents podran accedir al recinte a partir de les sis de la tarda. De les 18 h a les 21 h, es preveuen preshows amb teloners tant nacionals com internacionals, perquè el públic escalfi motors. Tots els concerts començaran a partir de les nou del vespre i tindran una durada d’entre 1h30 i 2 h.

La venda d’entrades es farà mitjançant la web: www.visitandorra.com i també estaran disponibles a la plataforma de Ticketmaster a partir del 6 de maig. Tota la informació relativa a l’Andorra Mountain Music ja es pot consultar a través de la web.

Els preus dels concerts van des dels 28,60 euros fins als 54 euros (despeses de gestió incloses), en funció de l’artista. A més, també s’han concebut uns paquets a un preu de 71 euros (despeses de gestió incloses), per aquells que desitgin assistir a dos concerts. En concret, els DJ Armin Van Buuren i David Guetta, es podran combinar amb un altre concert dels altres dos DJ.

Amb l’objectiu de reactivar l’activitat econòmica del sector turístic durant aquest estiu i amb la voluntat d’afavorir les pernoctacions al país, s’oferiran entrades a preus preferents als establiments hotelers, als operadors turístics i a les agències de viatges, perquè puguin oferir paquets turístics als seus clients.

Un festival de música segur

L’Andorra Mountain Music compta amb el vist-i-plau del ministeri de Salut del Govern i en aquest sentit, s´aplicaran diferents mesures de sanitàries per tal de garantir la seguretat de tots els assistents. S’establiran mesures de distanciament social entre el públic delimitant espais parcel·lats, s’aplicaran tots els protocols sanitaris vigents i serà obligatori l’ús de la mascareta durant tot el concert. També es posarà a disposició gel hidro-alcohòlic en diferents punts del recinte.

Ara bé, en funció de la situació sanitària en què es trobi Andorra durant les setmanes de l’esdeveniment, l’organització es reserva el dret d’establir la realització de tests ràpids d’antígens gratuïtament a tots els assistents, excepte aquells espectadors que disposin d’un certificat de vacunació o d’una prova PCR vigent, si així es considera convenient.