Anul·lat el castell de focs de la festa major d’Escaldes per prevenció

Les altes temperatures i, per tant, l’elevat risc d’incendis que hi ha, no només al Principat d’Andorra, sinó també a les contrades veïnes han obligat a les autoritats comunals a suspendre, per precaució, un dels plats forts de la festa major d’Escaldes-Engordany.

D’aquesta manera, el castell de focs previst per a tancar la festa major escaldenca, el proper dimarts, 26 de juliol, no es durà a terme per seguretat. Aquesta mesura s’ha hagut d’aplicar a molts indrets. I és que, per exemple, a Catalunya, els incendis forestals s’han incrementat d’una forma notable respecte l’any passat, cremant moltes hectàrees de bosc i muntanya.

El sud de França i diferents regions espanyoles també han estat víctimes de les flames. Alguns dels incendis han estat originats de forma fortuïta, però, en d’altres casos, aquests, han estat intencionats. La sequera i els valors termomètrics tan alts recomanen extremar totes les mesures de seguretat.