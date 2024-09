Andorra vol però no pot a Gibraltar (1-0)

Imatge del partit amistós entre Gibraltar i Andorra (1-0). Foto: Gibraltar Football Association

La selecció andorrana absoluta de futbol ha perdut aquest dimecres, 4 de setembre, davant el combinat nacional de Gibraltar pel resultat d’1 gol a 0. Els tricolors jugaven fora, però, malgrat això, hi havia esperances que en aquest compromís amistós es veiés una bona imatge de cara a afrontar la seva propera participació a la Lliga de les Nacions.

El gol local ha estat obra de Bent a la primera meitat del matx (minut 18), una diana a la qual Andorra no ha tingut la capacitat -com a mínim- d’igualar-la. Val a dir que Gibraltar té un potencial futbolístic, a priori, un xic per sota dels del Principat. Per això s’esperava una mica més en aquest duel que ha acabat en derrota. La vista ja està posada en el partit contra Malta, aquest, ja vàlid per a la Lliga de les Nacions.