Andorra Telecom: la Jornada d’Empresa aborda els reptes en ciberseguretat

Amb la temàtica de la ciberseguretat com a fil conductor, la Jornada d’Empresa organitzada per Andorra Telecom ha aplegat a més d’un centenar d’empreses aquest matí de dimecres a l’Art Hotel, amb representants d’entitats i d’especialistes de l’àmbit de la ciberseguretat. Durant la Jornada s’han abordat els desafiaments al voltant de la ciberseguretat per a les petites, mitjans i grans empreses.

Jordi Nadal, director General d’Andorra Telecom, ha obert la Jornada ressaltant la importància de protegir les empreses dels ciberatacs i del valor de la formació. Seguidament, Jordi Ubach, responsable de l’Agència Nacional de Ciberseguretat ha explicat el rol de l’Agència, ha repassat aspectes rellevants de la nova Llei 22/2022, de mesures per a la seguretat de les xarxes i dels sistemes d’informació.

Nadal ha alertat del camí que encara han de recórrer moltes empreses del país per a protegir-se “d’uns ciberatacs, que segur arribaran i que ens afectaran en més o menys mesura en funció de la inversió i formació que cada empresa hagi desenvolupat”. Per al responsable de l’Agència “les PIMES són les més insegures i les que pateixen més atacs per falta de preparació” quantificant les pèrdues d’un ciberatac per a una PIME d’entre els 3.000 i 75.000 euros”.

Seguidament ha estat el torn de David Julian, consultor en One eSecurity, qui ha destacat que s’està davant d’uns atacs “cada dia més professionalitzats i la majoria amb una clara intenció econòmica”. En la seva exposició, Julian ha analitzat diferents estratègies de prevenció i mitigació, com el theathunting, que consisteix en una anticipació proactiva a la detecció d’amenaces en les primeres fases i que es pot basar en l’anàlisi de les dades o en hipòtesis. Julian ha conclòs la seva exposició amb unes recomanacions a les empreses, com “poder disposar d’una bona xarxa de seguretat, de gent conscienciada, i d’un mínim d’eines” per a fer front a les ciberamenaces.

La Jornada s’ha tancat amb una taula rodona amb representants de diferents empreses i institucions especialitzades en ciberseguretat, com de la cap de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, Resma Punjabi, dels especialistes en ciberseguretat, Joan Giro, de l’empresa SEMIC, Gerard Mayoral d’Andorsoft i Jordi Celades, de Diquital, d’Àlex Estalés, agent major del grup de Delictes Tecnològics de la Policia, així com dels dos ponents principals.

En el transcurs de la taula rodona s’ha exposat la importància de fer una inversió ad hoc per a cada empresa, del valor de la formació i s’han fet recomanacions per a protegir les empreses dels ciberdelinqüents.