Andorra la Vella aporta 2 milions d’euros al fons de solidaritat del Govern

El Comú d’Andorra la Vella aportarà 2 milions d’euros al fons del Govern per fer front a les mesures adoptades en relació a la pandèmia de la COVID-19 per coresponsabilitat institucional. El Consell de Comú ha aprovat avui un crèdit extraordinari per aquesta quantitat, ateses les mesures excepcionals i urgents que s’han establert davant l’emergència sanitària. La cònsol major, Conxita Marsol, ha exposat que s’aporta aquesta quantitat “fent un exercici de responsabilitat i solidaritat” i atenent que Andorra la Vella és una de les parròquies més poblades i amb més empreses. En aquest sentit, ha posat en relleu que el 31% del total dels ERTO que s’han aplicat des de l’inici de la pandèmia correspon a empreses radicades a la parròquia.

El crèdit es finança amb aportacions de diferents partides. Així doncs, 1,4 milions corresponen a la partida destinada aquest 2020 a la reconstrucció del Centre esportiu dels Serradells (s’hi havien reservat 4,5 milions però finalment l’obra que es farà enguany es va adjudicar per 3 milions). La resta dels diners que completen els 2 milions d’aportació al fons solidari del Govern provenen de projectes que s’ajornaran fins l’any vinent: es tracta de 400.000 euros reservats per a un vehicle succionador per al departament d’higiene; 160.000 euros previstos per la reforma del vestíbul del Teatre Comunal; i 40.000 euros a unes millores de l’Estadi Comunal.

En paral·lel, durant la mateixa sessió de Consell de Comú s’ha aprovat una rebaixa fins a final d’any del 10% de les retribucions dels cònsols i consellers, mentre que els càrrecs de lliure designació patiran una retallada en base a la llei de mesures de racionalització econòmica adoptada arran de la pandèmia. La quantitat derivada de la rebaixa és de 32.550 euros, un import que es destinarà íntegrament a projectes socials de Càritas.

El Consell de Comú també ha aprovat una modificació en l’Ordinació de preus públics per tal de poder aplicar un descompte addicional del 10% en la tarifa d’inscripció per a la Fira d’Andorra la Vella prevista per aquest mes d’octubre. La mesura es pren per incentivar i facilitar a les empreses la participació en l’esdeveniment.

Proposició de Llei de les finances comunals

Aquesta tarda també s’ha donat llum verd a la proposició de Llei de les finances comunals, un text que els comuns han treballat conjuntament i que regula l’actuació comunal en matèria tributària, i el règim de les finances publiques d’acord amb els canvis normatius que s’han aprovat els darrers anys. Un cop els set comuns ratifiquin la proposició de llei s’entrarà a tràmit parlamentari per ser analitzada al Consell General.