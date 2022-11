Andorra i Singapur aborden acords bilaterals en matèria d’inversió estrangera, emprenedoria i innovació

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha mantingut aquest dimarts, a Singapur, diverses reunions de treball i trobades bilaterals, en matèria principalment d’inversió, amb el viceprimer ministre i ministre Coordinador de Polítiques Econòmiques, Heng Swee Keat, i amb el ministre de Comerç i Indústria, S. Iswaran.

Gallardo ha explorat amb els dos ministres –d’un dels països comercialment capdavanters del continent asiàtic– la possibilitat de tancar un acord de reciprocitat en matèria d’inversió estrangera que agilitzi les inversions en els dos països com a plataforma d’internacionalització de les dues economies. Aquest conveni és el pas previ a explorar un possible conveni de no doble imposició a mig o llarg termini.

Paral·lelament, també es treballa en un altre acord amb Enterprise Singapore, l’agència anàloga a Andorra Business i Andorra Recerca + Innovació, en matèria d’emprenedoria i ecosistema d’innovació. Jordi Gallardo ha explicat que “l’objectiu ha estat traslladar al Govern de Singapur la voluntat d’incrementar les inversions entre els dos Estats, a través d’un conveni que afavoreixi la inversió estrangera, i també posar en contacte les dues agències d’inversió (Andorra Business i Enterprise Singapore) per a afavorir el contacte dels ecosistemes d’empreses emergents i d’innovació dels dos països”. A les reunions també ha participat, el secretari d’Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert.

Les reunions entre Gallardo i els dos ministres asiàtics s’han celebrat aprofitant la invitació a Andorra per a participar en el congrés del Global Sports Innovation Center de Microsoft, un esdeveniment que dimecres i dijous connectarà a Singapur els ecosistemes empresarials i de tecnologia esportiva de tots els continents amb el mercat asiàtic, i on el Principat comptarà amb una destacada participació.

L’agenda del dia del ministre l’ha completat una sessió de treball a Galen Capitaland de Singapur, un espai especialment dissenyat per a empreses d’enginyeria d’R+D, químics, ciències de la vida i processos digitals. Gallardo s’ha reunit amb el director, Joel Sik, i ha conegut, entre d’altres, l’Smart Urban Co-Innovation Lab, una plataforma que ofereix a professionals de la indústria afins una plataforma per a innovar conjuntament, col·laborar i provar solucions intel·ligents en diverses indústries.