Andorra i les Balears enforteixen les relacions en turisme i el medi ambient

El cap de Govern, Xavier Espot, s’ha reunit aquest dilluns amb la presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, al Consolat de Mar, a Palma. Aquesta és la primera trobada institucional entre una presidenta i un cap de Govern i té com a objectiu continuar el camí iniciat des de l’inici de la legislatura, i especialment després de la pandèmia de la COVID-19, per intensificar les relacions de bon veïnatge i cooperació amb els territoris veïns i propers.

La reunió de treball ha permès abordar diverses temàtiques compartides, en especial aquelles iniciatives i projectes en els àmbits de turisme i medi ambient. Per aquest motiu la delegació andorrana també ha comptat amb la participació de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó.

Ambdues temàtiques, així com també aspectes relacionats amb l’habitatge, l’educació i la cultura, fan l’objecte del protocol d’entesa que s’ha signat aquest matí entre el Govern d’Andorra i el Govern de les Illes Balears. La delegació balear a la reunió s’ha completat amb la participació del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, i el conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí.

Espot ha agraït la predisposició de la presidenta Armengol per dur a terme aquesta reunió i per mostrar la clara voluntat d’iniciar una cooperació més estreta en àmbits d’interès comú. Els dos territoris els uneix un àmbit lingüístic i cultural compartit, així com també una estreta relació amb el turisme que té un gran pes per a les dues economies.

Després de la reunió i la signatura del protocol d’entesa, ambdós representants han participat en una compareixença davant dels mitjans. Espot i Armengol han explicat que el protocol d’entesa preveu promoure el turisme inclusiu i sostenible entre ambdós territoris, promovent l’intercanvi d’experiències i projectes, tant en l’àmbit públic com en el privat. Així mateix els dos mandataris han mostrat la clara voluntat d’explorar vies de col·laboració per poder establir vols regulars entre l’aeroport d’Andorra-la Seu i les Illes Balears.

Més enllà del turisme, i després de la situació viscuda arran de la pandèmia de la COVID-19, el cap de Govern ha explicat les tasques que s’estan duent a terme per accelerar la diversificació econòmica del país cap a un model productiu més robust, resilient i modern. Un canvi que aposta de manera decidida pel medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic, així com també per un nou model d’economia circular, el Projecte de llei del qual es troba actualment a tràmit parlamentari.

Un aspecte, el mediambiental, al qual els dos territoris són especialment sensibles per l’entorn natural que tenen. “La lluita contra el canvi climàtic és quelcom que ens implica a tots i per això és important incorporar les millors pràctiques d’altres territoris”, ha expressat el cap de Govern.

En aquest punt, Armengol ha acostat l’experiència de Menorca que l’any 1993 va ser declarada Reserva de la Biosfera per la UNESCO. Des de la tardor del 2020 Ordino és també Reserva de la Biosfera i actualment Andorra té una candidatura perquè tot el país pugui obtenir aquest reconeixement.

Ambdós representants també han compartit la problemàtica al tomb de l’habitatge, concretament pel que fa al mercat de lloguer. Espot ha explicat les diferents eines que s’han pres des de l’inici de la legislatura, com és la creació de l’Institut Nacional de l’Habitatge i la posada en funcionament del fons públicoprivat per estimular la construcció de pisos a preu assequible.

En aquest aspecte, la delegació andorrana ha visitat aquest dilluns a la tarda la promoció de 6 habitatges de protecció pública ubicats al municipi de Santa Eugènia, al carrer de ses Monges. La iniciativa va rebre el Premi Ciutat de Palma d’Arquitectura 2022. El jurat en va destacar l’aposta per la recuperació de l’eficiència i dels valors constructius tradicionals, l’ús de materials locals i el reciclatge com a mitjà per aconseguir una arquitectura amb alt nivell de sostenibilitat. “Conèixer iniciatives que permetin impulsar habitatges a preu assequible, amb consum energètic quasi nul i amb materials de quilòmetre zero ens permet avançar en aquesta direcció”, ha ressaltat Espot.

Finalment, Espot i Armengol també han tractat aspectes compartits com és l’educació i la cultura. Més concretament han acordat treballar per avançar en el reconeixement de les titulacions de llengua catalana, ampliant així les enteses que ja existeixen amb Catalunya i València. També han convingut en la necessitat de donar un nou impuls en la Fundació Ramon Llull de la qual formen part ambdós territoris juntament amb altres territoris de llengua catalana.

Projectes mediambientals i d’economia circular

Un cop acabada la compareixença davant dels mitjans, les dues delegacions han continuat el programa de la visita, previst per conèixer de primera mà diverses iniciatives i projectes que aposten per la sostenibilitat i la cura del medi ambient. Així, Espot i Calvó s’han desplaçat fins a l’hotel HM Plama Blanca. L’establiment, que està a punt de ser inaugurat, es planteja com un hotel pioner en matèria de sostenibilitat i circularitat.