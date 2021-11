Andorra dona 22.000 dòlars a un projecte de millora de l’atenció sanitària a l’Uruguai

El Govern, a proposta de la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha aprovat el pagament d’una contribució voluntària per un import de 22 mil dòlars a favor del projecte “Millora de la qualitat en la resposta sanitària bàsica a la població de Tomás Gomensoro“, en el marc de la col·laboració amb l’Agencia Uruguaina de Cooperació Internacional (AUCI). Aquest projecte té com a principal objectiu modernitzar i fer arribar material sanitari al centre de salut públic d’aquesta població.

La població Tomás Gomensoro és un dels tres municipis del departament d’Artigas, localitzat a l’extrem nord del país on hi ha l’índex de pobresa més elevat de la zona. El 56% dels seus habitants no tenen cobertes les necessitats bàsiques.

L’objectiu del projecte és facilitar l’accés als serveis sanitaris bàsics d’aquesta localitat. Principalment, el projecte s’adreça a les dones embarassades, als nou nats i a les persones amb problemes de salut crònics. Actualment, la població ha de recórrer entre 60 i 120 kilòmetres per poder accedir a l’atenció sanitària. La subvenció atorgada es destinarà a adquirir material sanitari bàsic per prevenir condicions greus de salut i poder dur a terme els controls rutinaris.

El Ministeri d’Afers Exteriors i l’AUCI, van establir, en el marc de la SEGIB i del Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur–Sur (PIFCSS), una xarxa de comunicació per a l’intercanvi de bones pràctiques pel possible establiment de programes de cooperació. Aquesta xarxa es va desenvolupar a través de vàries reunions entre l’AUCI i el Departament d’Afers Multilaterals i Cooperació del Ministeri d’Afers Exteriors. Durant la darrera trobada d’Andorra amb aquest organisme, que es va realitzar de manera telemàtica el passat mes d’abril, es va proposar poder finançar un projecte de cooperació pel desenvolupament sostenible.