Alumnes de l’escola andorrana i francesa visiten el Comú d’Ordino

Alumnes de cinquè de primària de l’escola andorrana visitant el Comú (Comú d’Ordino)

Els alumnes de CM2 de l’escola francesa i els de cinquè de primària de l’andorrana han visitat aquesta setmana el Comú d’Ordino. Dimecres ho van fer en dos grups de catorze infants de l’escola francesa i divendres va ser el torn del grup de l’escola andorrana amb 26 alumnes més. Es tracta de l’últim curs de primària en el cas de l’escola francesa, on estudien les institucions en el programa de l’assignatura de català i medi d’Andorra.

Les visites han estat guiades per la cònsol major, Maria del Mar Coma, i el cònsol menor, Eduard Betriu, que han fet un recorregut pels diferents departaments del Comú. Aquest any també han visitat l’arxiu comunal i la seva responsable els ha explicat la funció que té i els ha mostrat alguns dels documents més antics que custodia, alhora que els ha entregat una reproducció del pergamí més antic que guarda i que es tracta d’una sentència. Sens dubte el que ha despertat més interès ha estat la trobada amb els dos cònsols a la sala del consell on els infants han pogut esclarir dubtes sobre la parròquia i el funcionament del Comú i la política.

Així, els dos cònsols, Maria del Mar Coma i Eduard Betriu, han hagut de respondre preguntes com perquè hi ha dos cònsols, si és difícil arribar a acords i, fins i tot, què passaria si el cònsol tingués un accident. Els alumnes de l’escola andorrana han centrat les seves preguntes en l’organització del Comú i el funcionament de les eleccions i les campanyes electorals, ja que ho estan treballant ara a l’aula. Els alumnes del sistema francès s’han mostrat preocupats per la construcció i han fet peticions també com per exemple més activitats Riberamunt. Tots plegats també han fet propostes per a millorar la parròquia.

Els cònsols han aprofitat per a explicar el funcionament del Comú, la democràcia i el repartiment de competències entre comuns, Govern i Consell General.