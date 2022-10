Alumnes de CM2 de l’Escola Francesa visiten el Comú d’Ordino

Els alumnes de CM2 de l’Escola Francesa han visitat aquest matí el Comú d’Ordino, en dos grups de quinze i setze infants. Es tracta de l’últim curs de primària, on estudien les institucions en el programa de l’assignatura ‘Català i Medi d’Andorra’. Les dues visites, entre les 9 h i les 11.30 h, han estat guiades per la cònsol menor, Eva Choy, que ha fet un recorregut per alguns departaments.

El personal del Servei de Tràmits, el departament de Finances i el de Comunicació han donat la benvinguda als alumnes i han mostrat en què consisteix la seva feina. Sens dubte el que ha despertat més interès durant el matí, ha estat la trobada amb els dos cònsols a la sala del Consell on han pogut esclarir tots els dubtes, sobretot al voltant de la vocació política.

Així, J. Àngel Mortés i Eva Choy han hagut de contestar preguntes personals, com la motivació que els ha portat a estar al capdavant de la parròquia i que és el que més els agrada de la seva feina. Tots dos mandataris han coincidit en dir que és molt gratificant poder ajudar al ciutadà i posar solució als problemes que puguin tenir, sempre que estigui en la seva mà. Mortés s’ha referit a la construcció d’un futur millor, on els infants d’ara seran els protagonistes.

Els cònsols han esmentat el nomenament de la Unesco per ser Reserva de la Biosfera o limitar la volumetria de la construcció per a respectar la idiosincràsia de la parròquia, com alguns assoliments dels mandats dels que estan molt satisfets.