Alt Urgell: Taula rodona sobre el paper de la dona al sector ramader del Pirineu

Fotografia: Edifici Cooperativa Cadí ca.1927. ACAU, Fons Maravilla

Demà dijous, dia 7 de març, a les 20 hores, tindrà lloc la taula rodona titulada: “Dones de Cadí. El cooperativisme en femení“. Es farà a la Sala de la Immaculada, al carrer del Carme número 9 de la Seu d’Urgell. Aquest acte l’organitza l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell dins del programa Pirinenques, diverses i lliures que al llarg del mes de març acull activitats de diversa índole en el marc de la commemoració del 8M, Dia Internacional de les Dones.

A la mateixa, hi participaran Pilar Alaez Gil, divulgadora patrimonial, acompanyada d’Anna Puigcercós Font, Lourdes Brugulat Font i Laia Angrill Perelló, directora i ramaderes sòcies de la Cooperativa Cadí respectivament.

Juntes reflexionaran sobre el cooperativisme amb una mirada de gènere i explicaran com des dels inicis de la Cooperativa Cadí, fa més de cent anys, les dones sempre hi han estat presents i com ara han adquirit més pes i representació.

La Cooperativa ha estat, des del 1915, el gran referent tant de la ramaderia com de la producció lletera al Pirineu i ha exportat aquest model a l’exterior. Històricament, els homes han estat la cara visible del sector tot i que no es pot obviar que el paper femení sempre ha estat present en la gestió i treballs a la ramaderia, ja que tota la unitat familiar executava les feines del dia a dia: com dallar, munyir o tenir cura del bestiar. Avui en dia el paper de la dona està adquirint una visibilitat i reconeixement que seran objecte de diagnosi en aquesta taula rodona.

Dins del mateix programa, l’Arxiu organitza per al dijous 14 de març, a les 20 hores, la conferència “El perfil transgressor de les bruixes sota la mirada dels valors patriarcals. Alt Urgell, segles XVI i XVII” de Carmen Xam-mar, historiadora i estudiosa del fenomen de la bruixeria en l’edat moderna.