L’etapa amb principi i final a Wadi Al Dawasir, amb un recorregut total de 716 km, (477 km, cronometrats i 239 km, d’enllaç) ha estat un veritable parany per a molts dels participants que segueixen en carrera.

En aquesta ocasió els que tampoc s’han deslliurat dels problemes amb la mecànica i amb la sorra han estat Albert Llovera-Marc Torres-Ferran Marco. Van travessar la línia d’arribada en la 22a posició, després de superar els 477 km cronometrats en un temps de 6h08’51”.

Malgrat no tenir el seu millor dia al Dakar 2020, el IVECO 517 de l’equip holandès, amb Moi Torrellardona al capdavant, han millorat una posició en la general provisional. Ara ocupen la 13a posició a més de 7 hores de Karginov, però amb un rival directe per darrere (Richard de GROOT) a menys de 2’.

Per als Kamaz, tot segueix igual

Andrey Karginov ha aconseguit un altre triomf (el quart) al Dakar Saudita. Els quatre vehicles de l’equip rus s’han situat entre els cinc millors de l’etapa i tan sols el pilot txec Ales Loprais s’ha pogut intercalar entre els Kamaz.

El mateix Karginov i Shibalov segueixen el front de la provisional de la categoria ampliant una mica més les distàncies sobre el pilot de Bielorússia, Siarehi Viazovich, que ara ja acumula més d’1 hora de desavantatge.

Problemes mecànics des del mateix inici

Al inici de la competició han començat els problemes en els comandaments del camió de Llovera-Torres-Marco. El pilot d’Andorra la Vella ens l’explicava de la següent manera: S’han trencat els cables del potenciòmetre de l’accelerador. Hem hagut de parar per a realitzar una reparació d’urgència en els comandaments per a recuperar el sistema anterior. Un sistema menys efectiu, a més de ser un càstig per als meus braços. A més això ens ha succeït en una etapa en què hi havia dunes des del km 1, de l’etapa.

En la continuació els problemes han estat amb la sorra: Ens hem enganxat en una duna immensa i hem estat 1 hora per a sortir de l’embolic. A partir d’aquí i després de marcar en un control de pas, hem intentat adaptar un altre potenciòmetre a l’accelerador i malgrat no funcionar tan bé com l’original ha servit per a arribar al final amb menys esforç.

Ha estat una etapa molt dura, normalment Jordi Zaragoza (osteòpata) fa un miracle amb mi cada dia però avui haurà de treballar una mica més.

Demà etapa amb canvi d’escenari

La 9a etapa es disputarà entre Wadi Al Dawasir i Haradh, l’etapa en conjunt més llarga de la present edició del Dakar. En total els equips que segueixen en carrera hauran de superar un enllaç de 476 km, i una especial cronometrada de 410 km. En total gairebé 900 km, en els quals creuaran Arabía Sudí d’oest a est.

Aquest llarg recorregut es farà en la seva majoria, per terrenys durs i trencats en els quals anar més de pressa de l’aconsellable pot tenir conseqüències nefastes.

Tal com estan les forces dels participants i de castigades les mecàniques, l’etapa de demà pot ser un filtre perquè vagin quedant els més forts en competició. Si es compleixen les previsions serà un dia per als braços i canells de Llovera.

