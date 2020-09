Albert Llanos, guanyador del Premi Pirineu de Narració Literaria dins la Fira del Llibre del Pirineu

L’escriptor vigatà Albert Llanos Serral, amb l’obra ‘Homo Sapiens‘, és el guanyador del Premi Pirineu 2020 de Narració Literària, principal guardó dels Premis Homilies que s’han lliurat aquest cap de setmana en el marc de la 24a Fira del Llibre del Pirineu, a Organyà. Enguany la finalista del Premi Pirineu ha estat el relat La resta de les nostres vides, de la urgellenca Marga Grau Repullo, que precisament presentava a l’esdeveniment el seu nou llibre, La música que sona quan acaba la cançó.

Quant al Premi Josep Grau i Colell de Poesia, enguany el jurat ha escollit Pedres, mar, vida i ruïnes, de José Luis García Herrera. El Premi Alt Urgell de joves autors se l’ha emportat Aina Casassas, amb el conte Sis trets. El Premi Germans Espar i Tressens de relats viscuts ha correspost a Joan Adell, per El jersei del mestre. I el Premi Lletres de Dones de relats curts l’ha guanyat Núria Oliva Barceló, amb La llista. En aquest darrer guardó hi ha hagut mencions especials per a tres obres més: Carta al jurat, de Jesús Pacheco; La veïna de dalt, de Bruna Generoso; i La dona perfecta, d’Enric Vila.

Pel que fa al Premi Mossèn Albert Vives de Periodisme, tal com ja havien anunciat des d’Òmnium Alt Urgell, enguany s’ha concedit a l’escriptor i professor urgellenc Joan Obiols, en reconeixement a la seva trajectòria de divulgació dels pobles dels Pirineus. D’altra banda, el Premi de Fotografia Organyà 2020 ha correspost a Neus Trench, per la instantània ‘Organyà 3’, que ha il·lustrat els cartells tant del certamen literari com de la recent Festa Major de la vila.

L’alcalde d’Organyà, Celestí Vilà, s’ha mostrat molt satisfet del desenvolupament de la Fira del Llibre del Pirineu, tant pel fet que s’hagi pogut celebrar com perquè tots els participants han mostrat una gran conscienciació a l’hora de seguir les mesures de prevenció del coronavirus. Des de l’organització han indicat que, tot i que l’afluència de públic no es pot comparar amb la d’altres anys, les vendes han estat semblants o fins i tot superiors per a algunes editorials. Vilà també ha valorat positivament la concentració dels actes a la plaça Major, per disposar de més espai que als carrers del nucli antic, i l’establiment d’un circuit únic per a la circulació dels participants. Alhora, el batlle ganxo ha remarcat que s’ha tancat l’accés al recinte en aquells moments en què s’ha detectat risc d’aglomeracions.

L’ús de les noves tecnologies i l’emissió a través de YouTube han ajudat a fer que l’esdeveniment tingués un bon seguiment no només pel que fa al públic que hi ha estat de manera presencial sinó també amb els qui ho han seguit per internet.

Inauguració amb Lluís Puig

Justament pel que fa a les emissions en línia, un dels centres d’atenció del cap de setmana ha estat la inauguració, que va ser a càrrec del conseller de Cultura de la Generalitat a l’exili, Lluís Puig. Des de Brussel·les, el també exdirector general de Cultura Popular va agrair l'”honor enorme” d’haver estat convidat a obrir la fira i va elogiar la tasca de “tothom qui hi treballa, de vegades des de l’anonimat”, per fer possible aquesta mostra dedicada específicament a la literatura pirinenca. Puig va animar tothom a “llegir, llegir i llegir” i a “posar la llengua al servei de la formació cultural de les persones”.

L’acte inaugural també va comptar amb el parlament presencial de l’actual directora general de Cultura Popular, Àngels Blasco, i amb una actuació del grup La Sonsoni, amb Pep Lizandra i Elias Porter.

Dissabte, abans del lliurament dels Premis Homilies, la lectura de l’Homilia laica la va protagonitzar la jove escriptora osonenca Irene Solà, autora de Canto jo i la muntanya balla, un dels llibres en català més venuts d’enguany. L’Homilia religiosa va ser a càrrec de Margarita Borafull. D’altra banda, aquest diumenge la cloenda ha consistit en un concert de Noè i Marc Rivas.

Premi Narieda de redacció infantil

Dins de la Fira del Llibre també s’ha lliurat el Premi Narieda de redacció infantil, adreçat a alumnes de la ZER Narieda. En la categoria de Cicle Superior (5è i 6è de Primària), els tres guardons han estat per a estudiants de l’Escola Sant Climent de Coll de Nargó: Queralt Solà (pel text Les aventures del Jan), Pep Capdevila (Les muntanyes no són el que semblen) i Judit Ros (Les tres germanes).

En Cicle Mitjà (3r i 4t), els dos primers premis també han estat per a alumnes nargonins: Carla Roch (La trobada del Bruc a Narieda) i Rita Garcia (La turpa); i el tercer, per a Arsena Codina, de l’Escola Sant Miquel de Peramola, amb el text El robatori de les Homilies d’Organyà.

I en Cicle Inicial (1r i 2n), el primer premi ha correspost a Genís Espar, de l’Escola Miret i Sans d’Organyà, amb Els pobles de Sant Martí. El segon i el tercer han estat tots dos per a alumnes de l’Escola Sant Climent i els han guanyat, respectivament, Guiu Pujol (Nargònic Platònicus) i Marc París (El món màgic).