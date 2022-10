Ajuts per a la mobilitat d’investigadors a tres projectes

L’adjudicació dels ajuts per a la mobilitat dels investigadors d’enguany ha estat aprovada aquest dimecres, 5 d’octubre, per part del Govern. L’objectiu de la convocatòria és incentivar la mobilitat de la comunitat investigadora del país per a millorar-ne les seves competències, a la vegada que es promociona la difusió dels resultats de la seva recerca i s’enforteixin les relacions amb altres institucions internacionals.

Les ajudes es divideixen en dues modalitats: per a estades breus de recerca en centres de R+D, empreses i centres de suport a la recerca d’una banda, i per a la participació en congressos científics presencials o virtuals –ja sigui per a participar-hi activament o per a formar part del comitè científic– per l’altra. L’estada o la participació al congrés s’ha de situar temporalment entre el 16 de juliol 2021 i el 31 de desembre del 2022.

Al finalitzar el procés de presentació de candidatures, s’han rebut tres sol·licituds, una que ha postulat a la modalitat 1 (estada) i dos que han postulat a la modalitat 2 (congressos científics) de la convocatòria. Tots tres projectes han estat validats per a rebre l’ajut que és de 3.897,65 euros en total.

Els projectes subvencionats són els següents: