Afers Socials reforça la seguretat als Centres Sociosanitaris fent proves cada 15 dies als treballadors

El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, juntament amb el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, han presidit aquest divendres al matí la segona reunió de la Comissió de Seguiment Sociosanitari (COSS). La trobada ha permès decidir, de manera conjunta i coordinada entre els participants, l’ampliació de les mesures de seguretat als Centres Sociosanitaris del país.

Entre les noves decisions emprades, en destaca l’ampliació de proves de detecció de la COVID-19 entre els treballadors dels centres que es faran a partir d’ara cada quinze dies. Aquestes es podran fer de manera autogestionada pels propis centres, un cop validat pel metge. Es manté la prova mensual als usuaris.

“Malgrat que no estem al pic més alt de la pandèmia cal no abaixar els braços”, ha emfatitzat Filloy que ha argumentat que les proves periòdiques permeten detectar malalts asimptomàtics i evitar així futures situacions de risc. També s’ha informat als participants de la reunió que actualment hi ha material sanitari suficient per donar resposta de manera segura a la demanda.

La trobada ha servit per fer balanç dels protocols establerts fins a dia d’avui als Centres Sociosanitaris. Filloy ha explicat que durant la situació d’emergència sanitària s’han desenvolupat un total de 17 protocols així com més d’una trentena d’inspeccions per valorar el seguiment de les recomanacions sanitàries. El titular d’Afers Socials ha recordat que actualment els centres estan dividits per plantes amb zones aïllades per als usuaris per prevenir possibles contagis.

Així, també s’ha definit, i seguint l’estudi Sentinella del Ministeri de Salut, que tots els treballadors al retornar de les vacances s’hauran de realitzar una prova TMA i tots els nous ingressos hauran de comptar amb una prova negativa. Filloy ha agraït la tasca de coordinació entre tots els centres, privats i públics del país, que s’ha pogut coordinar a través de la comissió.