Adrián Almazán és el nou resident de Faber Andorra i aprofundeix en els efectes de la digitalització

Faber Andorra ja acull el nou resident, Adrián Almazán, llicenciat en física i doctor en filosofia per la Universitat Autònoma de Madrid. En la seva investigació, s’ha centrat en abordar les tecnologies des d’una perspectiva ecosocial i poliètica. També, en el marc del Grup d’Humanitats ambientals (GHECO) i alguns dels seus diferents projectes, ha explorat les noves ruralitats com a alternatives davant la profunda crisi de distribució territorial.

Actualment és professor de Filosofia a la Universitat Carlos III de Madrid, traductor i militant en Ecologistes en Acció, on col·labora en la coordinació de l’àrea de digitalització. Entre les seves publicacions més recents destaquen els llibres ‘Contra la doctrina de shock digital’, escrit al costat de Jorge Riechmann i publicat per CDC, i ‘Técnica y tecnología. Cómo conversar con un tecnolófilo’, que es va publicar el 2021 a l’editorial Taugenit.

Almazán, desè resident de l’any a Faber Adnorra, continuarà en la seva estada al país el seu treball recent sobre les implicacions de la digitalització de la societat en temps de col·lapse ecosocial. Entenent la tecnologia com un fenomen polític, i per tant com a no neutral, tractarà de sistematitzar les seves reflexions sobre els impactes socials, econòmics, polítics però també ecològics i subjectiu-antropològics de la digitalització de la societat i la vida.

Aquestes reflexions tenen la pretensió de quedar plasmades en un llibre i es posaran al servei dels moviments socials amb la finalitat d’obrir un debat: són compatibles digitalització i emancipació social?

Com sempre, la ciutadania andorrana podrà beneficiar-se també de l’estada d’Almazán a través de les diferents activitats que l’àrea d’Acció Cultural del Ministeri de Cultura ha organitzat en col·laboració amb altres entitats:

– 21/11 – 10 h: Ponència per als alumnes de la Universitat d’Andorra: ‘Digitalización de la educación’.

Ponència sobre tecnologies i l’educació, ecologia i aspectes ètics i crítics.

– 22/11 – 19 h: Conferència ‘La industrialización del mundo: una gran expropiación’ al Museu de l’Electricitat.

El procés d’industrialització ja fa dos segles que està en marxa. S’acostuma a interpretar-lo com el resultat natural d’una trajectòria de progrés a les societats. Però, és correcte aquest plantejament? En aquesta activitat es tractarà d’aprofundir la visió sobre els processos d’industrialització, mostrant-ne la cara oculta i els seus impactes a nivell social, polític i econòmic.

Reserves a fedacultura@feda.ad o al 739100.

– 24/11 – 19 h: Presentació del llibre ‘Técnica y tecnología. Cómo conversar con un tecnolófilo’ a la Llibreria La Trenca.

El progrés, la naturalesa, el tecnooptimisme…, fantasmes que en aquest llibre es consideren tecnolòfils per la seva adoració cega i insensata no de la tècnica (un atribut social general i irrenunciable de tota societat humana), sinó de la tecnologia, una creació de la modernitat i el capitalisme. Insensata especialment en temps com els nostres, temps de col·lapse ecosocial. Un col·lapse cada cop més accelerat per la confiança irracional en l’omnipotència de la tecnologia, que promet ser capaç de fer front a tota la problemàtica quan, en realitat, enfonsa més profundament en la crisi que el món industrial ha posat en marxa.