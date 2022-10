Admesa a tràmit la querella contra l’alcaldessa de les Valls d’Aguilar per l’expropiació d’aigua a Berén

El Jutjat d’Instrucció número 1 de la Seu d’Urgell ha admès a tràmit una querella de l’Associació de Veïns i la Comunitat de Regants de Berén contra l’alcaldessa de les Valls d’Aguilar, Rosa Fàbrega, i el secretari del municipi, Antonio Marzo, per presumptes delictes de prevaricació i falsedat documental en impulsar una nova captació d’aigua per a proveir el poble d’Argestues.

Els querellants atribueixen a l’alcaldessa alturgellenca presumptes acords il·lícits “amb l’únic objectiu i finalitat d’afavorir interessos personals i particulars”. En aquest sentit, indiquen que el projecte i expedients promoguts per l’Ajuntament per a expropiar i canalitzar determinats cabals d’aigua del nucli de Berén fins a la població d’Argestues, “beneficia el conjunt de cases rurals que explota Rosa Fàbrega juntament amb la seva família”.

També denuncien que “han volgut ampliar l’explotació econòmica projectant, per exemple, un llac natural annex al jardí d’aquests allotjaments, per tal de tenir més serveis i generar més beneficis”. Els veïns i regants manifesten que existeix “un evident conflicte d’interessos“.

El passat mes d’abril ja es va denunciar “una expropiació forçosa” per part de l’Ajuntament en relació amb la concessió d’aigua al poble i els afectats van anunciar un recurs contenciós administratiu “contra totes les actuacions executades per l’Ajuntament” en interpretar que no s’havien seguit els procediments legals establerts, “i menys els ètics”.

L’Ajuntament defensa la legalitat del procés

Per la seva banda, l’Ajuntament de les Valls d’Aguilar defensa la legalitat de l’actuació i argumenta que la concessió que tenien els regants de Berén està infrautilitzada i que suposa prou cabal per als dos nuclis. També argumenta que la nova captació compta amb el vistiplau d’Urbanisme i de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, l’òrgan que atorga les concessions.

El consistori de l’Alt Urgell ja va especificar en el seu moment el fet que “a Argestues hi viuen una trentena de persones tot l’any, hi ha una explotació agrària i ramadera d’unes 300 ovelles i cabres, una botiga de productes de proximitat i cases rurals”. També va apuntar al fet que fins ara ha estat “l’únic dels 13 nuclis de les Valls d’Aguilar que no disposava de dipòsit d’aigua de boca, i probablement sigui el darrer poble de tot el Pirineu, habitat de forma permanent, en què s’instaura aquest servei bàsic”. Fàbrega va assenyalar que es tracta d’un servei que l’Ajuntament està obligat per llei a garantir i subministrar.

Inici de la captació el mes de maig

Cal recordar que l’Ajuntament de les Valls d’Aguilar va iniciar el passat mes de maig la construcció de la captació per a Argestues. Aquest mes de juliol el consistori va denunciar destrosses a les canonades ja instal·lades, que va atribuir als contraris a aquesta obra, acusació que els veïns de Berén van rebutjar. El Consell Comarcal de l’Alt Urgell va condemnar els actes vandàlics.