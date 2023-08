Acaba la segona fase de les obres de Cal Pere (Valls d’Aguilar)

Una de les estances de Cal Pere, a les Valls d’Aguilar (Govern.cat)

El Departament de Territori de la Generalitat, a través de l’Institut Català del Sòl, INCASÒL, ha finalitzat la segona fase de les obres de la rehabilitació de Cal Pere com a centre cívic, a les Valls d’Aguilar a la comarca de l’Alt Urgell. L’obra ha consistit en la instal·lació d’un ascensor per millorar l’accessibilitat a les plantes superiors d’aquest edifici.

L’Ajuntament de les Valls d’Aguilar, el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya i l’INCASÒL són els promotors del projecte que ha tingut un cost de 33.320,33 euros (+IVA) finançat amb el programa de l’1,5% cultural. Les ha executat l’empresa G-Dos Constructors del Pirineu SL i les ha dirigit l’arquitecte Antoni Fiol i l’arquitecte tècnic Lluís Ribes.

L’edifici de Cal Pere es troba situat al carrer de la Diputació, número 86, a la confluència amb el carrer Sant Antoni, al nucli urbà de Noves de Segre. El nou ascensor donarà servei a tres plantes de l’edifici, excepte la planta soterrani que té un accés propi, i s’hi accedeix des del vestíbul on hi ha l’escala a la planta baixa.

Cal Pere, al llarg dels anys, ha funcionat com a bar, hostal i restaurant que per la seva bona ubicació centralitzava bona part de la vida i punt de trobada del municipi. L’actuació de rehabilitació realitzada prèviament va consistir en la creació de plantes diàfanes amb la intervenció sobre els acabats superficials interiors (parets, terra i sostre). La propera actuació prevista per l’Ajuntament consistirà en l’adequació de la façana i els balcons i en la ubicació de plaques fotovoltaiques. L’objectiu final és habilitar l’interior de la planta primera com a centre de dia per a la gent gran i la planta segona sota coberta per a instal·lació juvenil.





En obres l’església de Sant Serni

Actualment, el departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, a través de l’INCASÒL està realitzant una segona obra de restauració al municipi de les Valls d’Aguilar. S’està actuant en la rehabilitació del campanar de l’església de Sant Serni, tant en l’espai exterior com en l’interior de la sala de campanes i la coberta d’agulla a quatre aigües de pissarra del campanar. L’obra té un import de 23.415,50 euros (IVA no inclòs) i es preveu que finalitzi el proper mes de setembre.