ACA CLUB: La Regió I de la FIA posa en marxa una campanya de seguretat viària a les zones escolars

Una de les imatges amb motiu de la campanya (ACA CLUB)

Ara que els infants inicien un altre curs escolar, la Regió I de la FIA posa en marxa la seva campanya anual de seguretat viària per a recordar als conductors que quan circulin per zones escolars, han d’extremar la precaució. Els infants no tenen les mateixes capacitats cognitives que les persones adultes, no poden percebre la velocitat d’un cotxe de manera precisa i es distreuen fàcilment amb el que passa al seu voltant. La campanya d’enguany recorda als conductors que a les zones escolars pot passar qualsevol cosa i que han d’extremar la precaució al màxim.

Les campanyes de seguretat viària de la Regió I de la FIA se centren en un tema diferent cada any, però el missatge clau continua sent el mateix: «Condueix amb precaució». Per a aconseguir la Visió Zero, el concepte de respecte mutu, de responsabilitat i de precaució en entorns de trànsit rodat ha estat la pedra angular de les campanyes.

«A la Regió I de la FIA, contribuïm a una cultura de mobilitat segura mitjançant diferents programes dirigits tant als infants com als conductors i conductores. La campanya d’enguany arriba poc abans del Concurs Europeu Anual d’Educació Viària, que es podria qualificar com l’Eurovisió de la seguretat viària per a infants de deu a dotze anys. Com a mare i com a conductora, estic orgullosa que contribuïm a millorar la seguretat viària a les zones escolars», diu Laurianne Krid, directora general de la Regió I de la FIA.

La campanya de seguretat viària enfocada a les zones escolars s’ha traduït a vint-i-set idiomes i es desenvoluparà en vint-i-set països d’Europa, l’Orient Mitjà i l’Àfrica. La campanya té el suport del Programa de Subvencions per a una Mobilitat Segura i Sostenible de la FIA, i s’allargarà fins al setembre de 2025.

L’Automòbil Club d’Andorra, com a membre de la FIA, ha participat a tots els àmbits de decisió de la nova campanya. En aquest sentit, Toti Sasplugas, secretari general de l’ACA CLUB, expressa: «Any rere any, múltiples tècnics dels països que integrem la Regió I de la FIA treballen durant diversos mesos definint el tema que abordarà la campanya de seguretat viària següent. Enguany, i després d’un procés de diagnosi, totes les voluntats han estat alineades per a abordar una problemàtica compartida per diversos països: l’ús dels passos de vianants propers als centres educatius. La problemàtica de la sinistralitat en els passos de vianants propers a les escoles o instituts, té diferents dimensions segons les ciutats i els països, però ha estat una preocupació compartida per tothom. En el cas d’Andorra, està en línia amb la feina que vam realitzar a l’Informe de Mobilitat de l’Automòbil Club d’Andorra (IMACA) a l’any 2012, que tenia com a tema d’anàlisi els passos de vianants, i la campanya de seguretat viària Missió Zero Accidents, que el 2021 va abordar aquest tema sota el lema ‘MIREM-NOS, JUNTS FEM VIA’».

En el cas d’Andorra, la campanya ha començat aquest mateix dilluns, 9 de setembre, amb l’inici del curs escolar i acabarà al mes de juny de 2025, amb la finalització de les classes a escoles i instituts del Principat.





La Regió I de la FIA

Fundada el 1904, la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) reuneix les principals organitzacions nacionals d’automobilisme de 146 països d’arreu del món i és l’òrgan rector dels esports de motor en l’àmbit mundial. L’oficina de la Regió I de la FIA, amb seu a Brussel·les, és un organisme format per 100 clubs de mobilitat que representen més de 40 milions de socis membres d’Europa, l’Orient Mitjà i l’Àfrica.