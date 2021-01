9a posició tant per a Esteve com per a Vila al Tour de Ski

Tant Irineu Esteve com Carola Vila han obtingut aquest dissabte una 9a posició al Tour de Ski, que se celebra a Val Müstair, a Suïssa. Després de l’sprint d’ahir, on tant Irineu Esteve com Carola Vila tenen més dificultats en ser fondistes de més distància, avui era el torn per als 15km masculins i els 10km femenins, els dos en mass start. Esteve ha finalitzat en 9a posició, un top 10 a la Copa del Món de gran valor, mentre que Vila ha estat 47a de la general i la 9a en la categoria sub23, en una gran carrera per al seu debut aquest any en el Tour de Ski.

En la cursa masculina, Esteve ha aconseguit la 9a posició després d’entrar en meta 10è i la posterior desqualificació del rus Alexey Chevotkin per una obstrucció. Així, el temps de l’andorrà ha estat de 34.57,1, a 47.3 del vencedor, el rus Alexander Bolshunov, que s’ha imposat amb un crono de 34.09,8. Esteve ha assolit la 9a plaça en arribar en un petit grup en què ha estat segon a l’sprint. Vuitè ha finalitzat el rus Evgeniy Belov, mentre que Esteve ha superat a la meta els francesos Jean Marc Gaillard i Clement Parisse.

D’aquesta manera, i sumant el crono del dia anterior a la prova sprint, Esteve se situa 17è en la classificació general del Tour de Ski 2021 amb un temps total de 38.22, a 2.03 del líder, que és el rus Bolshunov amb 36.19.

Aquest resultat d’Esteve és dels millors de la seva carrera en la Copa del Món. El gener del 2020 va ser 8è a Val di Fiemme i després va ser 12è a Nove Mesto. L’any anterior, 2019, havia assolit la 9a plaça també, a la Copa del Món de Falun, a Suècia.

Pel que fa a Carola Vila, l’andorrana ha assolit la 47a posició en el seu debut en la distància en el Tour de Ski, i la 9a en la categoria sub23. Vila sortia amb el dorsal 57, i ha aconseguit remuntar posicions durant tota la cursa. La fondista andorrana ha finalitzat amb un temps de 32.55,2, a 2.45,3 de la guanyadora, la sueca Linn Svhan, que després de vèncer ahir, avui ha repetit en l’esglaó més alt del podi, amb la qual cosa confirma el seu lideratge amb 32.42, mentre que Vila és a 4.22 en la general, en la 50a posició.

La cursa masculina de demà seran els 15km persecució, mentre que la femenina seran els 10km persecució.

Irineu Esteve, fondista, ha dit que “crec que podem estar molt contents del resultat. Crec que hem pogut esquiar bé en els plans i situar-nos be en les baixades també. Llàstima que ens ha faltat un pelet a les zones de pujada, però intentarem compensar-ho demà i fer una bona cursa també. Molt contents, i felicitar a tot l’equip pel treball de tots els dies. Estem molt contents”.

Joan Erola, entrenador, ha defensat que “Carola ha fet una bona cursa, perquè a més sortia en posicions molt endarrerides, amb el dorsal 57 i només ha fet que remuntar posicions. Ho ha fet molt, molt bé. Són les primeres curses de Copa del Món per a ella i crec que ha d’agafar experiència, però va agafant el nivell poc a poc”. “La cursa de l’Irineu… una carrera excepcional d’ell, en clàssic, estant al top10 del Tour. Això ens ha fet millorar molt la part de la classificació general, i ara hem de mantenir aquest nivell a les següents curses. Serà difícil aquest nivell, però almenys un nivell que ens pugui permetre estar en posicions capdavanteres en les últimes etapes i ben situats en la general”, ha conclòs Erola.