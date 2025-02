98 persones contractades estant aturades en programes del Servei d’Ocupació, el 2024

Reunió del Consell Econòmic i Social, aquest dimarts (SFGA)

Un total de 98 persones inscrites al Servei d’Ocupació han accedit a un lloc de treball el 2024 a través dels programes de foment de la contractació tant al sector públic com al privat. Les dades s’han compartit al primer Consell Econòmic i Social (CES) de l’any celebrat aquest matí de dimarts, presidit per la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge. Conxita Marsol ha explicat que malgrat que les xifres de persones en situació d’atur són les més baixes dels darrers 11 anys (actualment la xifra és de 246), el Servei d’Ocupació segueix esmerçant esforços per a fomentar les contractacions a través d’uns programes de foment de l’ocupabilitat que es mantindran el proper any.

El Consell Econòmic i Social ha validat avui la proposta del Govern d’incrementar les subvencions a les empreses i entitats que contracten persones aturades inscrites al Servei d’Ocupació a través d’algun dels programes un 5,2%, el doble de l’índex de preus de consum, xifra alineada amb l’augment decretat del salari mínim interprofessional el 2025.

Entrant al detall, 57 persones han estat contractades al sector privat (5 d’elles al programa de joves actius d’entre 16 i 25 anys) i 41 al sector públic. Els programes estableixen una subvenció a les empreses de 352 euros al mes per cada persona contractada per 6 mesos, una xifra que s’incrementa a 528 euros els primers sis mesos si el contracte és indefinit. A més, inclouen formacions gratuïtes i incentius de 500 euros si es contracta més d’una persona per programa o si la persona contractada supera un any de contracte.

La ministra Marsol ha explicat que el Consell Econòmic i Social ha tractat sobre la modificació de la llei d’acció sindical i patronal per a incrementar la representació dels treballadors en les empreses. Mentre que els sindicats i la patronal ja han iniciat converses en aquest sentit, el Govern també estudia possibles modificacions, si bé la titular de Treball ha expressat la dificultat perquè una bona part de les empreses del país disposen tan sols d’1 o 2 treballadors.

La patronal revisarà properament les propostes dels sindicats, que s’avaluaran en el proper Consell Econòmic i Social.