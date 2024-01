82 anys del naixement de Neil Diamond

Ara fa 82 anys venia al món, Neil Diamond, a Brooklyn, Nova York (Estats Units). Cantautor impossible d’adscriure a un sol gènere doncs els ha tocat tots: des del rock i el pop passant pel folk, el country o el gospel. Va començar gravant el 1960 amb el duet Neil & Jack, amb el que va publicar un parell de singles.

No obstant això, es forjarà un nom com a compositor per a altres, entre ells els Monkees, que van registrar el seu ‘I’m a believer’, que vendria més un milió d’exemplars. Aleshores, a mitjans dels seixanta, Diamond ja enregistrava els seus propis discos i era un ferm cantautor d’estil propi.

Des d’aquest moment i al llarg de la dècada dels setanta arribarien les seves grans obres, com el directe «Hot august night» (1972). Els anys vuitanta i noranta van transcórrer amb un perfil baix i proper al cantant amable apte per a tota la família, però el 2005 va gravar «12 songs», un disc grandiós produït per Rick Rubin que marcava la pauta per a la maduresa musical de Diamond.





Font: EfeEme.com