6.623 actuacions del Cos de Bombers durant el 2020

El Departament de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DPEIS), o dit d’una altra manera, el Cos de Bombers, va realitzar durant el 2020 un total de 6.623 actuacions, la més baixa des del 2014. Així ho ha exposat el seu director adjunt, Jordi Farré, en una roda de premsa realitzada aquest dijous que ha substituït la tradicional celebració de Sant Joan de Déu, patró Cos de Bombers, cancel·lada a causa a la pandèmia de SARS-CoV-2.

Tal com ha detallat Farré, aquestes actuacions –que engloben les accions relacionades amb incendis, salvaments, assistències tècniques, trasllats sanitaris i pràctiques– “suposen un descens del 12,51% respecte a l’any anterior atribuïble en bona part a l’impacte de la pandèmia”. Pel que fa a la xifra total d’actuacions sense tenir en compte les que són de caràcter pràctic, ha estat de 5.344. En tots els apartats la parròquia amb més afectació ha estat Andorra la Vella, la més poblada del país.

El director adjunt ha exposat que també s’han reduït les intervencions diàries: han baixat de la mitjana de 20 del 2019 a les 18 del darrer exercici. De fet, l’únic apartat on no s’ha notat una davallada significativa ha estat en les intervencions del grup de rescat de muntanya, que es mantenen en 136 –una menys que el 2019–: “després d’una temporada de confinament, quan es van relaxar les mesures decretades, molta gent que habitualment no va a la muntanya van sortir a fer excursions; van augmentar els rescats a residents d’Andorra i van disminuir notablement les que tenien relació amb turistes i visitants”.

Pel que fa a l’atenció de trucades als números d’emergència gestionats pel DPEIS, la mitjana diària se situa en 75. S’hi inclouen les rebudes al telèfon específic de Bombers, el 118, i el d’emergències generals, el 112. En aquest cas, moltes de les trucades efectuades a aquest darrer número tenien relació amb consultes relacionades amb el coronavirus.

Finalment, Farré ha explicat que actualment el departament té un equip humà de 136 persones: 120 adscrites al Cos de Bombers i 16 a l’Administració General, i es divideixen en 4 parcs. Pel que fa al parc mòbil, actualment disposen de 47 vehicles, incloent-hi ambulàncies, camions, furgons, 4×4, turismes, remolcs, embarcacions i motos de neu.